Italia y Alemania, dos selecciones que han marcado épocas en el fútbol mundial, se medirán este jueves en un enfrentamiento crucial por los cuartos de final de la UEFA Nations League. La cita será en San Siro, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo, donde ambas potencias buscarán un lugar en las semifinales del torneo.

El ganador de este duelo se enfrentará en la próxima ronda al vencedor de la serie entre Portugal y Dinamarca, en un camino que cada vez se vuelve más exigente hacia el título. Para Italia, este torneo representa la oportunidad de consolidar una nueva generación tras los altibajos recientes. Para Alemania, es la chance de recuperar prestigio internacional después de varias actuaciones decepcionantes.

El duelo entre la Azzurra y la Mannschaft se jugará en Milán y será uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final.

El partido entre Italia y Alemania será transmitido a través de varias plataformas a nivel mundial, garantizando que los fanáticos del fútbol no se pierdan ningún detalle de este gran choque.

La selección dirigida por Luciano Spalletti llega a este compromiso tras un recorrido irregular en la UEFA Nations League. Con resultados mixtos, los italianos han mostrado tanto momentos de brillantez como de vulnerabilidad en su juego.

Tras conquistar la Eurocopa 2021, Italia ha atravesado una etapa de renovación, buscando recuperar la solidez y efectividad que la llevó a lo más alto del fútbol europeo. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte y tras dos ausencias dolorosas en ediciones anteriores, la Azzurra ve en la Nations League una oportunidad para revalidar su prestigio.

🚨 Retegui has left the training camp.

The forward underwent medical exams this morning, which revealed a muscle strain in his right thigh. As a result, he is unavailable for both games against Germany.#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/xL3578VVWd

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 19, 2025