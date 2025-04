Previa Jagiellonia vs Real Betis: Horario, cómo llegan los equipos y análisis El equipo verdiblanco visita al Jagiellonia Białystok con una plantilla condicionada por las lesiones, varias incorporaciones del filial y la vuelta esperada de Ez Abde. Pellegrini apuesta por un once lleno de incógnitas en una noche clave por la Conference League.

17/04/2025 · 09:46 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un partido con sabor a final

La Real Betis Balompié se juega este jueves más que una clasificación. En medio de un tramo final de temporada golpeado por las lesiones, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini viajó a Polonia para enfrentarse al Jagiellonia Białystok en un duelo correspondiente a la Conference League. El desafío es mayúsculo: recomponer una plantilla mermada, mantener la identidad de juego y superar a un rival que ha demostrado carácter ofensivo en su estadio.

Cinco bajas, cuatro canteranos y un once condicionado

El Betis aterrizó en Białystok con una lista de ausencias que obligan a Pellegrini a reconstruir su once titular casi desde cero. Diego Llorente y Marc Roca no sólo están descartados para este encuentro, sino que tendrán que pasar por el quirófano en los próximos días. A ellos se suma el Chimy Ávila, lesionado en el cruce de ida, así como Cucho Hernández y William Carvalho, quienes no fueron inscritos en la competición continental.

Ante este panorama, el técnico chileno ha tenido que recurrir a la cantera para completar la convocatoria. Cuatro jóvenes del filial se sumaron al viaje: el arquero Germán García, el defensor Nobel Mendy, el mediocampista Mateo Flores —quien recientemente renovó su vínculo con el club— y el atacante Pablo García. Todos ellos podrían tener minutos en un contexto de máxima exigencia.

La buena noticia para los béticos es el regreso de Ez Abde, el extremo marroquí que podría incluso partir desde el inicio tras varias semanas fuera de los terrenos de juego por molestias en el tobillo.

Una defensa remendada y la experiencia de Sabaly

En el arco, no hay dudas: Fran Vieites será el titular, cumpliendo con su ya habitual rotación con Adrián San Miguel. La defensa será uno de los sectores más improvisados, con Youssouf Sabaly retornando tras descansar en Liga, acompañado por Marc Bartra y Natan —los únicos centrales disponibles del primer equipo— y Romain Perraud en el lateral izquierdo. Natan, además, llega apercibido y una amarilla más lo dejaría fuera de una hipotética semifinal.

Ricardo Rodríguez, habitualmente lateral, también podría ser utilizado como zaguero central si las circunstancias lo requieren.

Un mediocampo inédito para contener y construir

En la medular, todo indica que Pellegrini dará descanso a dos de sus piezas clave, Johnny Cardoso e Isco Alarcón, para apostar por una combinación menos habitual: Sergi Altimira y Giovani Lo Celso se perfilan como titulares, acompañados por Pablo Fornals en labores de creación y Antony en el sector derecho. Abde o Jesús Rodríguez completarán la línea ofensiva dependiendo del estado físico del marroquí.

Bakambu, el hombre gol

Arriba, la punta del ataque será nuevamente para Cédric Bakambu. El delantero congoleño está atravesando un momento de forma excepcional, con cuatro partidos consecutivos marcando en Conference y un total de seis goles en esta edición del torneo. Está a tan solo una diana de igualar a Alfonso Pérez Muñoz como el máximo goleador histórico del Betis en competiciones europeas. Un récord que podría caer esta misma noche.

Jagiellonia, ofensivo pero con bajas clave

El conjunto polaco también llega con lo justo en el mediocampo. El entrenador Adrian Siemieniec no podrá contar con León Flach, lesionado en el último compromiso liguero, ni con Tomás Silva, su relevo natural. La dupla Taras Romanczuk–Jarosław Kubicki será la encargada de equilibrar el medio campo frente a un Betis que buscará controlar la posesión.

En las bandas, el técnico ha alternado nombres en los últimos encuentros: en la ida jugaron Dusan Stojinović y Miki Villar, pero el fin de semana pasado ante el Legia Varsovia fueron reemplazados por Norbert Wojtuszek y Kristoffer Hansen. Esta rotación da pistas sobre un equipo dinámico, con variantes ofensivas pero aún en búsqueda de una fórmula estable.

Pululu, Churlinov y los españoles Jesús Imaz y el mencionado Miki Villar completan un frente de ataque que puede causar daño si se le concede espacio.

Un reto para los jóvenes y un guiño a la historia

El duelo de este jueves será mucho más que un trámite para el Betis. La oportunidad para jóvenes del filial, la búsqueda de un récord histórico por parte de Bakambu, y la posibilidad de avanzar a unas semifinales europeas son ingredientes que convierten esta noche en un punto de inflexión.

Como anécdota colorida en la previa, Wojciech Kowalczyk, ex jugador del Betis y exinternacional polaco, se hizo presente en el último entrenamiento del conjunto local, rememorando viejos tiempos verdiblancos en medio de una eliminatoria que tiene aroma a clásico europeo.