Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Serie A vive uno de sus duelos más electrizantes este fin de semana cuando Juventus reciba a Atalanta en el Juventus Stadium. Con la eliminación de los bianconeri en la Champions League y la Copa Italia, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri ha puesto todas sus energías en la competición doméstica y llega con el impulso de cinco victorias consecutivas. El objetivo es claro: alcanzar los 55 puntos de su rival y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la próxima Liga de Campeones.

El equipo de Turín atraviesa un gran momento en la Serie A, donde suma dos triunfos recientes: un sólido 0-2 en su visita al Hellas Verona y una trabajada victoria por la mínima ante Cagliari. A lo largo de la temporada, Juventus ha mostrado solvencia defensiva, encajando solo 21 goles en 27 partidos, y ha sabido encontrar soluciones en ataque con 45 tantos a favor.

En casa, el rendimiento ha sido irregular. Si bien la Juve ha ganado siete de los 14 encuentros disputados en su estadio, ha cedido puntos en otros siete compromisos con empates que han generado dudas sobre su fortaleza como local. Ahora, frente a un rival directo en la tabla, Allegri sabe que un triunfo es clave para fortalecer su posición en la lucha por los primeros puestos.

El conjunto de Gian Piero Gasperini llega a Turín con la intención de consolidarse en el tercer puesto y ampliar la diferencia con Juventus. Sin embargo, su último partido dejó cierto sinsabor, ya que no logró pasar del empate sin goles ante Venezia.

A pesar de este traspié, Atalanta es uno de los equipos más temibles del torneo. Con 16 victorias en 27 encuentros, suma 59 goles a favor, lo que la convierte en una de las ofensivas más productivas de la Serie A. Además, su rendimiento fuera de casa ha sido sobresaliente: ha ganado nueve de sus 14 partidos como visitante, con solo dos derrotas en el camino. Estos números invitan al optimismo en un duelo donde un triunfo significaría dar un golpe sobre la mesa.

Uniti verso l'obiettivo 🎯

Close together towards our goal 🤜🤛#JuveAtalanta #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/fyteyxzGya

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 9, 2025