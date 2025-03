Previa Lazio vs Torino: Cómo llegan los equipos, análisis y más Los celestes buscan recuperarse tras una dura derrota, mientras que Torino llega con confianza.

31/03/2025 · 11:06 AM

La Serie A sigue su curso y este lunes a las 20:45 (hora local) el Stadio Olimpico será el escenario de un partido crucial entre Lazio y Torino, dos equipos con realidades diferentes en la tabla pero con la misma necesidad de sumar puntos.

Lazio busca recuperarse tras una goleada dolorosa

El conjunto dirigido por Maurizio Sarri llega a este compromiso con el objetivo de redimirse después de sufrir una contundente derrota por 5-0 ante el Bologna en la última jornada. A pesar del tropiezo, el equipo romano ha tenido una temporada aceptable, sumando 15 victorias en 29 partidos disputados. Con 50 goles a favor y 41 en contra, Lazio se mantiene en la pelea por puestos europeos, ocupando actualmente la sexta posición con 51 puntos.

En casa, los celestes han mostrado un rendimiento irregular, con siete triunfos, cinco empates y dos derrotas en 14 encuentros disputados en el Stadio Olimpico. Este registro demuestra que, si bien son fuertes en su feudo, también han dejado escapar puntos valiosos.

Torino llega con confianza tras vencer a Empoli

Por su parte, el Torino afronta este partido con buen ánimo luego de imponerse por la mínima ante Empoli gracias a un gol de Nikola Vlašić. El equipo de Ivan Jurić busca seguir con su racha positiva y sorprender a Lazio en su casa.

En lo que va de la temporada, Torino ha cosechado nueve victorias en 29 partidos, con un balance de 34 goles a favor y 34 en contra. Su desempeño como visitante ha sido irregular, con cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas en 15 partidos jugados fuera de casa. Sin embargo, este equipo ha sabido rascar puntos a domicilio, lo que lo convierte en un rival peligroso.

Historial reciente: Torino no ha podido vencer a Lazio en Roma

El historial de enfrentamientos recientes en el Stadio Olimpico no favorece a Torino. En sus últimas visitas al feudo de Lazio, el conjunto granata no ha logrado una victoria, acumulando cuatro derrotas y diez empates. No obstante, el último enfrentamiento entre ambos en esta temporada, disputado en septiembre de 2024, finalizó con un ajustado 2-3 a favor de Lazio, lo que sugiere que podría ser un duelo parejo y con emociones.

A Roma per chiudere la 30a giornata di @SerieA 🔚 pic.twitter.com/y6tTK2mcqQ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 31, 2025

Clasificación y objetivos en la Serie A

En la tabla de posiciones, Lazio parte con una ventaja de 13 puntos sobre Torino. Los celestes ocupan el sexto lugar con 51 unidades, mientras que el conjunto turinés es undécimo con 38 puntos. Este duelo es vital para los locales en su lucha por competiciones europeas, mientras que Torino busca seguir sumando para escalar posiciones y asegurar una mejor ubicación en la clasificación.