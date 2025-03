Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Stadio Olimpico será el escenario de un duelo clave en la jornada 28 de la Serie A, donde la Lazio recibirá a Udinese este lunes a las 20:45 (hora local). Los dirigidos por Maurizio Sarri buscan consolidarse en los puestos de clasificación a competiciones europeas, mientras que los de Marco Baroni llegan con la intención de prolongar su buen momento y recortar distancias en la tabla.

A lo largo de la historia, ambos equipos han disputado 65 encuentros oficiales, con una clara ventaja para el conjunto capitalino. Lazio ha ganado en 35 ocasiones, mientras que Udinese solo ha logrado 15 triunfos, además de 15 empates. En esos enfrentamientos, los romanos han marcado 117 goles, frente a los 75 anotados por los de Udine.

Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a Udinese: en el choque de la primera vuelta, disputado el 24 de agosto, los blanquinegros se impusieron por 2-1, un resultado que la Lazio quiere revertir en su casa.

Los de Maurizio Sarri afrontan este encuentro con moral alta, tras lograr una valiosa victoria en San Siro ante el AC Milan (2-1), con goles de Pedro y Zaccagni. A lo largo de la temporada, Lazio ha mostrado un desempeño sólido, logrando 15 victorias en 27 encuentros, con un saldo de 49 goles a favor y 35 en contra.

El equipo romano también ha convertido el Stadio Olimpico en un fortín, con un balance de siete victorias, cuatro empates y solo dos derrotas en 13 partidos disputados en casa. Sin embargo, Udinese ha demostrado ser un rival incómodo cuando visita la capital italiana.

Global kick off times across the world today 🌍#LazioUdinese#AvantiLazio pic.twitter.com/XtN6DrYM6r

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 10, 2025