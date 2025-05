Previa Lecce vs. Napoli: Cómo llegan los equipos, análisis y horarios El líder del campeonato italiano enfrenta a un necesitado Lecce que lucha por alejarse del descenso. En el sur de Italia se jugará un duelo con mucho en juego para ambos equipos.

03/05/2025 · 09:29 AM

La jornada 35 de la Serie A nos ofrece un cruce con realidades contrapuestas pero con la misma urgencia por sumar: el Napoli, actual puntero de la liga, visita al Lecce este sábado 3 de mayo en el estadio Comunale Via del Mare. Mientras los dirigidos por Xabi Alonso intentan mantener su ventaja en la cima del torneo para dar otro paso hacia el Scudetto, el equipo local pelea por asegurar su permanencia en la máxima categoría. El contexto, los objetivos y la presión anticipan un partido cargado de intensidad.

Objetivos distintos, misma necesidad: sumar o sufrir

Napoli llega a este encuentro con el impulso de estar protagonizando una campaña firme en la Serie A. A falta de solo cuatro fechas, los napolitanos comandan la tabla y dependen de sí mismos para quedarse con el título. Cada punto vale oro y no pueden permitirse errores, especialmente ante equipos que, como el Lecce, pelean por no caer al abismo.

Por el lado local, Lecce tiene una misión clara: escapar definitivamente de los puestos de descenso. Aunque por momentos mostró señales de solidez, la falta de regularidad lo mantiene en una zona incómoda. Robarle puntos al líder sería un envión anímico clave para encarar las últimas fechas con esperanzas renovadas.

Cuándo y dónde se juega el partido

El enfrentamiento entre Lecce y Napoli está programado para disputarse el sábado 3 de mayo de 2025, en el Stadio Comunale Via del Mare, en la ciudad de Lecce. El encuentro corresponde a la trigésima quinta fecha del campeonato italiano y comenzará a las 18:00 (hora local).

¿Cómo ver Lecce vs Napoli en vivo? Canales y streaming

El partido será transmitido en distintos puntos del planeta, tanto por televisión como vía plataformas digitales. A continuación, los servicios confirmados hasta el momento para seguir el duelo en directo:

Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

México : ESPN, Disney+ Estándar y Disney+ Premium

Estados Unidos : Paramount+

España: DAZN

Horarios internacionales del partido Lecce vs Napoli

El encuentro se podrá seguir en vivo en diferentes países en los siguientes horarios:

Argentina, Brasil, Uruguay : 13:00

Chile, Bolivia, Venezuela : 12:00

Colombia, Perú, Ecuador : 11:00

México : 10:00

España: 18:00

Un duelo que puede marcar el destino de ambos

Con solo cuatro fechas restantes en el calendario, el margen de error es casi nulo para ambos equipos. Napoli no solo defiende la punta: también busca ratificar su candidatura al título con autoridad. Para Lecce, en cambio, los puntos se han vuelto una cuestión de supervivencia. Ganar en casa ante el líder no solo sería una hazaña, sino un mensaje claro de que no piensan rendirse.

Este sábado en el sur de Italia, dos equipos jugarán con el corazón en la mano por razones opuestas. Lecce quiere salir del infierno del descenso. Napoli sueña con la gloria de un nuevo Scudetto. Los caminos son distintos, pero el deseo de victoria será el mismo. Y en el Comunale Via del Mare, todo puede pasar.