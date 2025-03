Este domingo, el King Power Stadium será el escenario de un choque clave por la jornada 29 de la Premier League. Leicester City, en zona de descenso, recibe a un Manchester United que necesita sumar de a tres para no alejarse de la pelea por los puestos europeos. El encuentro comenzará a las 19:00 (hora local) y será determinante para ambos equipos.

