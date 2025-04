Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Premier League continúa con su jornada 31 y el próximo lunes, el Leicester City recibirá en el King Power Stadium al Newcastle United a partir de las 20:00 hora local (15:00 en República Dominicana), en un choque clave para ambos conjuntos: uno lucha por no descender, el otro por mantenerse en zona europea.

El conjunto dirigido por Dean Smith llega al partido sumido en una profunda crisis. Con apenas cuatro victorias en 30 partidos, los Foxes ocupan el penúltimo lugar de la tabla con solo 17 puntos, y vienen de caer 2-0 frente al Manchester City. Su defensa ha sido una de las más vulnerables del torneo, con 67 goles recibidos y apenas 25 anotados.

Como local, Leicester ha sido muy débil: 2 triunfos, 10 derrotas y 3 empates en 15 partidos. Y aunque la presión es alta, el rival de este lunes no da margen para errores.

