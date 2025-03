El fútbol francés está ante una de sus grandes noches. El Lille, con su estadio repleto y la historia llamando a su puerta, buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League por primera vez en su historia. Con el empate 1-1 conseguido en Alemania, el equipo dirigido por Bruno Génésio tiene todo a su favor para concretar la hazaña.

La cita será este miércoles a las 18:45 en el Stade Pierre-Mauroy, un escenario donde el Lille se ha convertido en un equipo imbatible en Europa. La afición local, consciente de la trascendencia del partido, promete generar un ambiente ensordecedor en busca de la épica.

⚔️LETS MAKE HISTORY TONIGHT ⚔️

D-Day! All united tonight to write another chapter in the club’s history 🔴

Sing loud and clear until the last second, help us make this evening an unforgettable night 💪#LOSCBVB #UCL pic.twitter.com/TgDSqpTkUG

— LOSC (@LOSC_EN) March 12, 2025