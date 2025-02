El Liverpool continúa su camino en la Premier League con el objetivo claro de mantener su posición de privilegio en la tabla. Este miércoles, el conjunto dirigido por Arne Slot recibirá al Newcastle en Anfield en el marco de la jornada 27 del campeonato inglés. Con el impulso de sus recientes victorias, los ‘Reds’ quieren seguir ampliando la diferencia con sus perseguidores, mientras que Newcastle intentará romper con una estadística negativa que lo ha acompañado durante años frente al equipo de Merseyside.

El conjunto local llega a este duelo en un gran momento tras imponerse 2-1 ante Wolverhampton en su último partido en casa y lograr una victoria clave como visitante frente al Manchester City. Con una campaña dominante en la Premier League, Liverpool ha disputado 26 encuentros hasta la fecha, consiguiendo 19 triunfos, con un balance de 62 goles a favor y apenas 24 en contra.

Además, en Anfield han sido prácticamente imbatibles, sumando nueve victorias, dos empates y apenas una derrota en lo que va de temporada. Su solidez defensiva y su poder ofensivo han convertido al equipo en el principal candidato al título.

MATCHDAY 🔴💫

Another big #PL match-up as we face Newcastle United at Anfield 👊#WalkOn | #LIVNEW pic.twitter.com/tN2nKVrr4H

— Liverpool FC (@LFC) February 26, 2025