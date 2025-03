El Liverpool logró una victoria por la mínima en el Parque de los Príncipes, pero lo cierto es que fue un resultado que no reflejó lo ocurrido en el campo. El conjunto inglés fue ampliamente superado por el Paris Saint-Germain, que dominó el partido de principio a fin y solo la falta de puntería y una actuación estelar de Alisson Becker evitaron un marcador abultado.

