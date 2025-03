La Premier League entra en su vigésimo octava jornada, y este sábado a las 15:00 hora local, el histórico Anfield será testigo de un choque entre dos equipos en situaciones completamente opuestas. Liverpool, líder del torneo y en plena forma, recibe a un Southampton que necesita un milagro para evitar el descenso.

Matchday at Anfield 🏟️

We take on Southampton in the Premier League 👊#LIVSOU | #WalkOn pic.twitter.com/LWb02GXpFe

— Liverpool FC (@LFC) March 8, 2025