La fecha 32 de la Premier League trae consigo un enfrentamiento con historia, ambiciones y necesidades distintas. Este sábado a las 12:30 del mediodía (hora local), el Manchester City recibirá en el Etihad Stadium al Crystal Palace, en un partido que podría marcar el rumbo de ambos equipos de cara a la recta final del campeonato. Los ‘Citizens’, urgidos por volver al triunfo tras un empate con el United, se miden ante un Palace envalentonado por su reciente victoria ante Brighton.

Tras igualar en el clásico ante el Manchester United, el equipo de Pep Guardiola necesita recuperar terreno en una temporada más irregular de lo acostumbrado. Actualmente ubicado en la sexta posición con 52 puntos, el City ha mostrado ciertas inconsistencias, especialmente en defensa, acumulando 57 goles a favor y 40 en contra en 31 partidos disputados.

En condición de local, los números tampoco son infalibles:

A look at some of our most memorable moments against Crystal Palace at the Etihad ⏪🩵 pic.twitter.com/vBuuk8sMVj

— Manchester City (@ManCity) April 11, 2025