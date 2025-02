Este domingo, el Manchester United se enfrentará al Crystal Palace en el legendario Old Trafford, en un choque correspondiente a la jornada 24 de la Premier League. Con solo dos puntos de diferencia en la tabla entre ambos equipos, el encuentro promete ser una batalla intensa por afianzarse en la parte media del campeonato inglés.

El equipo dirigido por Erik ten Hag llega con confianza tras una victoria ajustada por 1-0 ante Fulham, un triunfo que le permitió sumar tres puntos valiosos fuera de casa. El único tanto del partido fue obra del argentino Lisandro Martínez, quien se convirtió en héroe para los ‘Red Devils’.

A lo largo de la temporada, el United ha mostrado un rendimiento irregular. En 23 encuentros disputados, ha logrado ocho victorias, aunque su falta de contundencia en ataque se refleja en sus 28 goles convertidos, mientras que su defensa ha concedido 32 tantos.

La preocupación principal para los locales es su desempeño en Old Trafford. De los 12 partidos jugados en casa, han ganado cinco, pero han caído en seis oportunidades, un dato que genera optimismo en su rival de turno.

Por el lado del Crystal Palace, el presente es algo más turbulento. El equipo viene de caer 2-1 ante Brentford, un resultado que lo dejó estancado en la decimotercera posición con 27 puntos, solo dos menos que su rival del domingo.

Los dirigidos por Roy Hodgson han conseguido seis victorias en lo que va del torneo, pero su principal problema ha sido la falta de solidez defensiva. Han recibido 30 goles y marcado 26, lo que demuestra que aún necesitan afinar su juego para encontrar regularidad.

Como visitante, el Crystal Palace ha tenido un desempeño aceptable: ha logrado cuatro triunfos, tres derrotas y cuatro empates en 11 partidos disputados fuera de casa. Su solidez como forastero podría ser clave para dar el golpe en Manchester.

El Old Trafford no ha sido un territorio fácil para el Crystal Palace en el pasado. En sus últimas visitas, ha sufrido tres derrotas y rescatado un solo empate. Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambos equipos en la Premier League, disputado en septiembre de 2024, terminó en un empate sin goles (0-0), lo que sugiere que el duelo del domingo podría ser más parejo de lo esperado.

En la clasificación general, la diferencia entre ambos es mínima: Manchester United es duodécimo con 29 puntos, mientras que Crystal Palace lo sigue en el puesto 13 con 27 unidades. Este partido podría ser determinante para las aspiraciones de ambos en lo que resta de la temporada.

