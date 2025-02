El próximo viernes, el Manchester United y el Leicester City protagonizarán un duelo con tintes de revancha y con un trasfondo especial. Ruud van Nistelrooy, quien sufrió dos duras derrotas ante los mancunianos cuando dirigía a los Foxes, tendrá la oportunidad de cobrarse venganza en Old Trafford. Además, el entrenador neerlandés se enfrenta al reto de mantener a su equipo en la Premier League, mientras que el United sigue sumido en la incertidumbre bajo la dirección de Rubén Amorim.

El Manchester United llega a este compromiso con un número considerable de lesionados. Lisandro Martínez, Mason Mount, Luke Shaw y Jonny Evans no estarán disponibles, lo que limita las opciones defensivas del equipo de Amorim.

Por su parte, el Leicester City también sufre bajas importantes, con Fatouh Issahaku, Ricardo Pereira, Mads Hermansen y Wilfred Ndidi fuera de la convocatoria. Estas ausencias obligarán a Van Nistelrooy a buscar soluciones alternativas en un equipo que ya sufre por la falta de profundidad en la plantilla.

Desde la salida de Van Nistelrooy, el Manchester United ha atravesado un período de altibajos que parece no tener fin. Aunque en ocasiones muestra destellos de mejora, estos suelen desvanecerse rápidamente. A pesar de que el equipo ha encontrado mejores sensaciones jugando fuera de casa, su rendimiento en Old Trafford ha sido decepcionante, acumulando ya cinco derrotas como local bajo el mando de Rubén Amorim.

La última caída, un 0-2 ante el Crystal Palace, dejó muchas dudas, especialmente por las decisiones tácticas del entrenador portugués. En un movimiento inesperado, Amorim utilizó a Kobbie Mainoo como falso nueve, dejando en el banquillo a dos delanteros naturales como Rasmus Hojlund y Joshua Zirkzee, quienes costaron más de 100 millones de libras.

El técnico luso parece estar enviando señales claras a la directiva sobre la falta de jugadores adecuados para su esquema. Como respuesta, el United incorporó a Patrick Dorgu, extremo danés con ascendencia nigeriana, procedente del Lecce. Sin embargo, su fichaje no parece suficiente para solucionar los problemas estructurales del equipo.

Our #FACup defence continues today 🏆 #MUFC pic.twitter.com/zBGwGOjTlR

El Leicester tampoco llega en su mejor momento. Ruud van Nistelrooy, quien aceptó el cargo tras recibir promesas de refuerzos, se ha encontrado con un mercado de fichajes poco fructífero. Salvo la llegada de Vojo Koulibaly, el club no ha podido cumplir con lo prometido al entrenador neerlandés, en gran parte por las restricciones del Fair Play Financiero.

El Leicester no solo no ha reforzado su plantilla de manera significativa, sino que parece más débil que el equipo que descendió hace dos temporadas. Ante este panorama, Van Nistelrooy se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su carrera: mantener a los Foxes en la Premier League con un plantel limitado y en una situación económica complicada.

An @EmiratesFACup battle at Old Trafford 🏆#MUNLEI pic.twitter.com/SmUvUB1SxY

— Leicester City (@LCFC) February 7, 2025