El Etihad Stadium será testigo de un enfrentamiento vibrante entre dos de los clubes más poderosos de Inglaterra. Manchester City y Liverpool se verán las caras en un partido que podría ser determinante en la lucha por la Premier League 2024-2025. Ambos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar tres puntos.

Manchester City: La herida de la Champions y la obligación de recuperar terreno

El equipo dirigido por Pep Guardiola viene de sufrir un duro golpe en la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el Real Madrid con un contundente 3-1 en el Santiago Bernabéu. Esta derrota ha dejado secuelas en el conjunto celeste, que ahora debe enfocarse en defender su título liguero y asegurar su clasificación para la próxima edición del torneo europeo.

En la Premier League, los Ciudadanos vienen de una victoria categórica sobre el Newcastle por 4-0 en el Etihad, con una actuación estelar del delantero egipcio Omar Marmoush. Sin embargo, han mostrado cierta inconsistencia en sus últimos encuentros, cayendo ante el Arsenal y sufriendo otro revés ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final.

Liverpool: Un empate que complicó sus aspiraciones

Por su parte, los Reds, comandados por Jürgen Klopp, llegan tras un empate 2-2 ante el Aston Villa en un partido adelantado debido a su participación en la final de la Copa de la Liga. Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold fueron los autores de los goles en ese compromiso, pero el equipo dejó escapar una oportunidad de consolidarse en la cima de la tabla.

A pesar de ese tropiezo, el Liverpool ha mantenido un ritmo sólido en la liga, sumando victorias importantes contra Wolverhampton y Tottenham en los últimos encuentros. Ahora, el reto será superar al City en su propio estadio, un desafío que no logran desde 2018 en la Premier League.

