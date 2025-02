Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UEFA Champions League regresa con un enfrentamiento electrizante: AC Milan y Feyenoord se verán las caras en la vuelta de los dieciseisavos de final en el imponente estadio de San Siro. Los italianos buscan revertir el 1-0 adverso de la ida, mientras que el conjunto neerlandés quiere consolidar su ventaja y seguir soñando en el torneo continental.

El equipo dirigido por Sérgio Conceição llega a este compromiso con la obligación de remontar tras caer en Róterdam. La temporada doméstica no ha sido la esperada: los rossoneri ocupan la séptima posición en la Serie A con 41 puntos, a cinco unidades de los puestos de Champions League. En 24 jornadas, han sumado 11 victorias, 8 empates y 5 derrotas.

Sin embargo, su reciente rendimiento genera esperanza: han sumado 10 de los últimos 15 puntos posibles. Además, el aliento de San Siro será un factor fundamental en una noche que promete ser de emociones intensas. La presencia de Rafael Leão, João Félix y el goleador Santiago Giménez se presenta como la principal carta ofensiva para Conceição, quien atraviesa un momento personal complicado tras el fallecimiento de Pinto da Costa, expresidente del Oporto y figura clave en su carrera.

Time to turn this tie around 😤

Dai ragazzi 🔴⚫ #MilanFeyenoord #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/QtUIjNDDGu

— AC Milan (@acmilan) February 18, 2025