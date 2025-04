La jornada 31 de la Serie A italiana tendrá un cruce clave en la lucha por escapar del fondo de la tabla. Este sábado, a las 15:00 hora local, Monza recibirá a Como en el Stadio Comunale Brianteo, en un duelo cargado de tensión y necesidades dispares. Mientras los locales intentan detener su caída libre tras una temporada para el olvido, los visitantes llegan con la intención de consolidar su permanencia y romper una sequía de triunfos.

El presente del AC Monza es preocupante. Con apenas dos victorias en 30 jornadas, el equipo dirigido por Alessandro Nesta se hunde en el fondo de la clasificación. La última derrota, un contundente 3-0 frente a Cagliari, profundizó la crisis futbolística de un plantel que ha mostrado fragilidad defensiva (52 goles encajados) y una alarmante falta de efectividad en ataque (solo 24 goles a favor).

La situación como local tampoco ofrece señales positivas: de 15 partidos jugados en casa, Monza solo ha conseguido una victoria, sumando además nueve derrotas y cinco empates. El Brianteo, que debería ser una fortaleza, se ha convertido en territorio hostil incluso para los propios hinchas.

Del otro lado, el Como llega con un panorama más alentador, aunque aún lejano a ser ideal. Tras igualar 1-1 ante Empoli en la jornada pasada, el conjunto dirigido por Moreno Longo buscará reencontrarse con el triunfo en un escenario que le ha sido favorable en el pasado reciente: suma tres victorias consecutivas en sus visitas a Monza por Serie A.

A pesar de haber ganado siete encuentros en lo que va de la temporada, el equipo lombardo todavía no logra afirmarse como un conjunto confiable a domicilio. Su balance fuera de casa refleja dos triunfos, nueve caídas y cuatro empates en 15 partidos, lo que deja claro que necesita mejorar para evitar complicaciones futuras.

