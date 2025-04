Previa Nacional vs Bahía: Cómo llegan los equipos y análisis en profundidad El nuevo entrenador tricolor debuta este miércoles en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores con un equipo renovado, una formación inédita y decisiones que sacuden la interna de Nacional.

Nacional inicia una nueva etapa en su aventura por la Copa Libertadores y lo hace con el estreno de su flamante entrenador, Pablo Peirano, quien asumió el desafío con apenas 48 horas de trabajo previo. Este miércoles, desde las 19:00 horas, el conjunto uruguayo recibe a Bahía de Brasil en el Gran Parque Central, en un duelo clave por la segunda fecha del Grupo C. La expectativa no solo se centra en la necesidad de sumar tras la dura caída en Medellín, sino también en las sorpresas que presentará el nuevo cuerpo técnico en su primer once titular.

Nuevo ciclo en marcha con pocas horas de rodaje

Peirano asumió este lunes en Los Céspedes, acompañado por su equipo de trabajo conformado por Javier Tetes, Diego Ligüera y el preparador físico Javier Carballo. En tiempo récord, el cuerpo técnico analizó las últimas actuaciones del equipo, planificó sesiones intensas y tomó decisiones determinantes para el armado del equipo que saldrá al campo ante el conjunto brasileño.

Entre las novedades más destacadas aparece un cambio profundo en el sistema táctico: se abandona la clásica línea de cuatro defensores para dar lugar a una línea de tres centrales con dos carrileros, un esquema que puede transformarse en cinco defensores según las necesidades del partido. Esta modificación estratégica marca el inicio de una nueva filosofía de juego.

Decisiones fuertes en el once: sorpresas y ausencias

Peirano no tembló a la hora de tomar decisiones de peso. Jeremía Recoba y Lucas Villalba, dos jugadores que venían mostrando buenas actuaciones, no estarán desde el arranque. Tampoco lo hará Nicolás “Diente” López, una de las figuras más desequilibrantes del plantel, quien nuevamente quedará relegado al banco.

En el ataque, se repite la dupla que inició el encuentro frente a Atlético Nacional en Medellín: Eduardo Vargas y Diego Herazo serán los encargados de liderar la ofensiva en este duelo trascendental.

Nacional obligado a ganar tras un mal debut

El Tricolor llega a este compromiso luego de un estreno amargo en tierras colombianas, donde cayó por 3 a 0 frente a Atlético Nacional. Sin embargo, logró levantar cabeza el fin de semana en el torneo local, con una contundente victoria por 4 a 0 sobre Cerro Largo, resultado que trajo algo de alivio en la interna.

Ahora, con el respaldo de su gente en el Gran Parque Central, Nacional necesita sumar sí o sí para no quedar relegado en el grupo. El envión anímico de un nuevo ciclo, sumado al factor localía, serán claves en la búsqueda del primer triunfo en esta edición del torneo continental.

El rival: un Bahía en ascenso bajo el mando de Rogerio Ceni

Bahía llega a Montevideo con un invicto reciente y con figuras que generan respeto. En su debut copero, empató 1-1 frente a Inter de Porto Alegre y en el Brasileirao viene de igualar 2 a 2 con Santos en Vila Belmiro. Bajo la conducción de Rogerio Ceni, el equipo brasileño muestra solidez y variantes ofensivas.

El tridente ofensivo compuesto por Luciano Rodríguez, Everton Ribeiro y Erick Pulga es una de las armas más peligrosas del conjunto bahiano. En sus últimas presentaciones, ha mostrado capacidad para romper líneas, desequilibrar en el uno contra uno y generar peligro constante.

Los nombres a seguir en el Gran Parque Central

En Nacional, algunos jugadores aparecen como claves para este choque. Luis Mejía será el custodio del arco, mientras que Sebastián Coates comandará la zaga defensiva. En el mediocampo, Christian Oliva se encargará de darle equilibrio al equipo. Arriba, Vargas buscará reencontrarse con el gol, acompañado por Herazo, mientras que el “Diente” López espera su oportunidad desde el banco.

En Bahía, la creatividad de Everton Ribeiro, la velocidad de Pulga y la potencia de Luciano Rodríguez representan el mayor desafío para la defensa tricolor.

Primera vez que se enfrentan

Este será el primer duelo oficial entre Nacional y Bahía en competiciones internacionales. Un capítulo inédito que se abre con altas expectativas para ambos equipos.

El debut de Pablo Peirano al frente de Nacional genera tanta intriga como esperanza. Con un cambio radical en la estructura táctica, decisiones fuertes en el armado del equipo y la presión de sumar ante su gente, el conjunto tricolor afronta una noche clave en su camino en la Copa Libertadores. Bahía, un rival en crecimiento, promete un duelo intenso y con alto voltaje. Este miércoles, el Gran Parque Central será el escenario de un choque que puede marcar un punto de inflexión en la temporada de Nacional.