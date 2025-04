Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo miércoles a las 19:30 (hora local), el mítico St. James’ Park será escenario de un nuevo capítulo entre Newcastle United y Crystal Palace, en un duelo válido por la vigésima novena jornada de la Premier League 2024-25. Ambos equipos llegan con panoramas completamente distintos: mientras los locales siguen en ascenso con aspiraciones europeas, los visitantes llegan tocados tras una goleada y necesitan reencontrarse con su mejor versión.

El equipo dirigido por Eddie Howe ha encontrado regularidad en el momento justo de la temporada. Tras imponerse con autoridad sobre el Manchester United (4-1) y luego golear como visitante al Leicester City (3-0), las Urracas han sumado seis puntos valiosos que los consolidan como uno de los candidatos firmes a puestos europeos.

Con 17 triunfos en 31 jornadas, Newcastle se ha mostrado sólido, con una producción ofensiva destacada de 56 goles anotados, contrastando con sus 40 goles encajados. En casa, si bien han dejado escapar algunos puntos, su registro de 9 victorias, 4 derrotas y 2 empates en 15 presentaciones es respetable. La localía en St. James’ Park, además, se convierte en un factor psicológico que suele incomodar a los visitantes.

Actualmente, los Magpies se ubican en la cuarta posición de la tabla con 56 unidades, en plena lucha por asegurar un boleto a competiciones continentales para la próxima campaña.

Under the lights at St. James' Park! ✨ pic.twitter.com/e3pjggIT3m

— Newcastle United (@NUFC) April 16, 2025