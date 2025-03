Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Nottingham Forest e Ipswich Town se verán las caras en la quinta ronda de la FA Cup, un partido que llega en un momento clave para ambos equipos. Mientras que el conjunto de Nuno Espírito Santo busca reafirmar su potencial y obtener un triunfo revitalizador, Ipswich atraviesa un periodo complicado y necesita una inyección anímica para salir de su mala racha en la Premier League.

A pesar de su contundente 7-0 sobre el Brighton en un amistoso, el Nottingham Forest no ha logrado encadenar una victoria en los 90 minutos reglamentarios en competiciones oficiales recientemente. Sin embargo, los resultados no reflejan completamente el desempeño del equipo. En su choque de la Copa ante Exeter, el técnico portugués apostó por una alineación alternativa y, aunque el encuentro terminó 2-2 tras el tiempo reglamentario y extra, el Forest se impuso en la tanda de penales.

En la Premier League, el equipo ha mostrado carácter en duelos complicados frente a rivales de peso como Fulham (1-2), Arsenal (0-0) y Newcastle (3-4), dejando la sensación de que, aunque no ha sumado puntos suficientes, tiene argumentos para competir en el más alto nivel.

Ahora, con la FA Cup como escenario, el Forest tiene la oportunidad perfecta para recuperar confianza y reforzar su ambición de mantenerse en la lucha por los puestos altos. Sin la presión de competiciones europeas, Espírito Santo podrá alinear a su mejor equipo, con la única baja confirmada del portero suplente Carlos Miguel.

El Ipswich Town no suele llegar con frecuencia a esta fase de la FA Cup, siendo esta su primera participación en la quinta ronda desde 2007. En su camino, superó con solvencia a equipos de categorías inferiores como Bristol Rovers (3-0) y Coventry (4-1). Sin embargo, más allá de estos triunfos en la copa, el equipo dirigido por Kieran McKenna atraviesa una situación preocupante.

Los Tractor Boys no han ganado ninguno de sus últimos ocho partidos en la Premier League, logrando apenas dos puntos en ese periodo. Su derrota en casa ante el Southampton (1-2) y su incapacidad para aprovechar una ventaja numérica contra el Manchester United (2-3) han agravado su crisis.

Actualmente, Ipswich se encuentra en zona de descenso, con una brecha de cinco puntos respecto a la salvación. La FA Cup, en este contexto, podría parecer una distracción, pero McKenna podría utilizar este partido para recuperar la confianza del equipo y cambiar la dinámica antes de la recta final de la temporada.

Sin embargo, Ipswich llega con una baja clave: Omari Hutchinson, una de sus figuras más importantes, sufrió una lesión en el choque ante el Manchester United y no estará disponible para el duelo en Nottingham.

