Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado, desde las 12:30 (hora local), el Nottingham Forest recibirá en el The City Ground al Manchester City, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 28 de la Premier League. Los dirigidos por Nuno Espírito Santo intentarán aprovechar su localía para seguir sumando y mantenerse en los primeros lugares, mientras que los de Pep Guardiola llegan con la intención de llevarse los tres puntos y escalar en la tabla.

A surprise for Anthony from two @PremierLeague centurions. 💯

Go Inside Forest ahead of Manchester City. 🎬

— Nottingham Forest (@NFFC) March 7, 2025