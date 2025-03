Previa Olimpia vs. Libertad: análisis y todo lo que debes saber sobre el clásico del Torneo Apertura Los dos equipos más fuertes del campeonato paraguayo se enfrentan en un duelo clave por la punta. Libertad quiere mantener el liderato, mientras que Olimpia busca arrebatarle la cima. Conoce las alineaciones, el horario y dónde ver el partido en vivo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Libertad y Olimpia se juegan el liderato del Torneo Apertura

El Club Libertad y Olimpia protagonizarán uno de los encuentros más esperados de la novena jornada del Torneo Apertura de la Copa de Primera 2025. El duelo tendrá lugar este sábado 15 de marzo en el Estadio La Huerta y será transmitido en vivo por Tigo Sports.

Ambos equipos llegan en un gran momento y ocupan los primeros lugares de la tabla. Libertad lidera con 20 puntos, mientras que Olimpia es su escolta con 17 unidades. Sin embargo, el equipo dirigido por Martín Palermo necesita ganar por al menos tres goles de diferencia para desplazar a los “Gumarelos” de la cima, debido a la diferencia de gol (+13 vs. +7).

⏰ Horario de Olimpia vs. Libertad

El partido tendrá los siguientes horarios según el país de residencia:

México y Centroamérica: 16:30 h

16:30 h Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 17:30 h

17:30 h Bolivia, Venezuela: 18:30 h

18:30 h Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:30 h

19:30 h España, Alemania, Francia, Italia: 21:30 h

21:30 h República Dominicana: 18:30 h

⚔️ 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄. ¡Cueste lo que cueste, Rey de Copas! 💪🏻 🤍🖤🤍 pic.twitter.com/WshqVNzK1W — Club Olimpia (@elClubOlimpia) March 15, 2025

📺 ¿Dónde ver en vivo Olimpia vs. Libertad?

El encuentro será transmitido por Tigo Sports, señal encargada de la cobertura del fútbol paraguayo. Además, podrás seguir el minuto a minuto y el resumen con todos los goles en diversos medios deportivos.

🔍 Posibles alineaciones de Olimpia vs. Libertad

📋 Olimpia (4-4-2)

Portero: Marino Arzamendia

Marino Arzamendia Defensas: César Olmedo, Robert Rojas, Lisandro López, Facundo Zabala

César Olmedo, Robert Rojas, Lisandro López, Facundo Zabala Mediocampistas: Rodney Redes, Javier Domínguez, Richard Ortiz, Hugo Fernández

Rodney Redes, Javier Domínguez, Richard Ortiz, Hugo Fernández Delanteros: Derlis González, Darío Benedetto

📋 Libertad (4-2-3-1)

Portero: Martín Morínigo

Martín Morínigo Defensas: Iván Ramírez, Diego Viera, Alexander Gutiérrez, Mateo Espinoza

Iván Ramírez, Diego Viera, Alexander Gutiérrez, Mateo Espinoza Mediocampistas: Jorman Campuzano, Blas Villalba

Jorman Campuzano, Blas Villalba Mediapuntas: Antonio Sanabria, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo

Antonio Sanabria, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo Delantero: Roque Santa Cruz

📊 Últimos resultados de cada equipo

📌 Olimpia

✅ 2-1 vs. 2 de Mayo | Torneo Apertura

🤝 1-1 vs. General Caballero | Torneo Apertura

✅ 2-1 vs. Cerro Porteño | Torneo Apertura

✅ 4-2 vs. Sportivo Trinidense | Torneo Apertura

✅ 1-0 vs. Sportivo Luqueño | Torneo Apertura

📌 Libertad

🤝 1-1 vs. Sportivo Trinidense | Torneo Apertura

✅ 3-0 vs. Sportivo Luqueño | Torneo Apertura

✅ 2-1 vs. Tembetary | Torneo Apertura

✅ 2-0 vs. Sportivo Ameliano | Torneo Apertura

✅ 1-0 vs. Guaraní | Torneo Apertura

🏆 Pronóstico y apuestas del partido

El enfrentamiento entre los dos mejores equipos del torneo genera gran expectativa. Libertad llega con una ligera ventaja por ser local, pero Olimpia ha demostrado un alto nivel en sus últimos partidos.

En las casas de apuestas, el doble chance para Libertad (gana o empata) es una opción atractiva, considerando su localía y su mejor diferencia de gol.

Casa de apuestas Libertad Empate Olimpia Betsson 2.32 2.85 3.35 Bet365 2.35 2.80 3.60 Betano 2.37 2.70 3.65 1xBet 2.32 2.79 3.57

🏟️ ¿Dónde se jugará Olimpia vs. Libertad?

El partido tendrá lugar en el Estadio La Huerta, ubicado en el barrio Las Mercedes, en Asunción, Paraguay. Este recinto es la casa de Libertad y cuenta con una capacidad aproximada de 10.100 espectadores.

🔎 Claves del partido

✔ Duelo directo por la cima: Si Olimpia gana por tres goles de diferencia, alcanzará a Libertad en puntos y lo superará en la tabla.

✔ Factor localía: Libertad no ha perdido en casa en lo que va del torneo, mientras que Olimpia ha sido un visitante sólido.

✔ Veteranía vs. juventud: Roque Santa Cruz sigue siendo la gran referencia ofensiva de Libertad, mientras que Olimpia confía en la experiencia de Lisandro López y Darío Benedetto para marcar la diferencia.

📅 ¿Quién se quedará con la punta del Torneo Apertura? ¡Este sábado lo sabremos en un duelo apasionante!