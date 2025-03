La UEFA Nations League entra en su fase decisiva y Portugal recibe a Dinamarca en un duelo clave por los cuartos de final. Tras la derrota por 1-0 en Copenhague, los dirigidos por Roberto Martínez están obligados a ganar en casa si quieren mantenerse en carrera por un lugar en la Final Four del torneo.

Por su parte, Dinamarca, comandada por Christian Eriksen y Rasmus Højlund, llega con la ventaja mínima y buscará resistir en Lisboa para lograr una histórica clasificación a semifinales.

📅 Fecha: Domingo 23 de marzo de 2025

📍 Ciudad: Lisboa, Portugal

🏟️ Estadio: José Alvalade

⏰ Horario:

📺 Transmisión en TV y streaming:

📊 Últimos 5 partidos de Portugal:

📊 Últimos 5 partidos de Dinamarca:

📌 Portugal:

La gran novedad en la selección portuguesa es la presencia de Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años sigue siendo una pieza fundamental para su equipo. El astro luso buscará liderar a su selección en un partido crucial en el que necesitan revertir la serie. Además, jugadores como Bruno Fernandes, Vitinha y João Cancelo serán claves en la construcción del juego ofensivo.

📌 Dinamarca:

Los daneses llegan con la moral alta tras la victoria en la ida. Con Eriksen como eje del mediocampo, el equipo dirigido por Kasper Hjulmand apostará por una defensa férrea y transiciones rápidas al ataque para intentar sentenciar la serie. Dinamarca ha ganado solo 4 de los 17 enfrentamientos previos ante Portugal, pero intentará hacer historia en Lisboa.

🇵🇹 Portugal:

🇩🇰 Dinamarca:

20 years later and Cristiano Ronaldo is still Portugal's best player. pic.twitter.com/gZWT0kujbL

— TCR. (@TeamCRonaldo) March 21, 2025