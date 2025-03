Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana, el fútbol inglés vivirá un enfrentamiento lleno de historia y contrastes. El Preston North End, equipo de la Championship, se medirá ante el poderoso Aston Villa en los cuartos de final de la FA Cup. Mientras que los “Invencibles” intentan resurgir tras décadas en el olvido, los “Leones” quieren continuar con su gran temporada y avanzar a una semifinal soñada.

Ambos equipos llegan a esta instancia con recorridos muy diferentes. Preston ha aprovechado un sorteo favorable, mientras que Aston Villa ha tenido que superar a rivales de la Premier League para llegar hasta aquí.

Pocos equipos en Inglaterra pueden presumir de un legado como el del Preston North End. Fueron los primeros campeones de la liga inglesa y en sus inicios fueron conocidos como “Los Invencibles”. Además, han ganado la FA Cup en dos ocasiones, aunque su última consagración fue en 1938. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por altibajos y su presencia en las divisiones inferiores del fútbol inglés.

Llegar a los cuartos de final del torneo es una verdadera sorpresa para el equipo dirigido por Paul Heckingbottom. No solo porque Preston no ha sido un protagonista en la élite desde hace décadas, sino porque su rendimiento en el Championship ha sido discreto: actualmente ocupa el puesto 14°, lejos de la zona de ascenso.

Sin embargo, su camino en la FA Cup ha sido favorable. En las rondas anteriores, eliminaron a Charlton (2-1), superaron en los penales a Wycombe (4-2) y dieron un golpe de autoridad al vencer 3-0 a Burnley. Hasta ahora, no han tenido que enfrentar a ningún rival de la Premier League, pero ahora tendrán la prueba más dura ante Aston Villa.

Aston Villa atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años. Actualmente, los dirigidos por Unai Emery se ubican en la novena posición de la Premier League, pero con aspiraciones de meterse en los puestos europeos. Además, han alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones, demostrando que están listos para competir en múltiples frentes.

Su camino en la FA Cup ha sido más exigente que el de Preston. En la tercera ronda eliminaron a West Ham con un ajustado 2-1 y repitieron el mismo marcador contra Tottenham en la siguiente fase. Ahora, intentarán volver a una semifinal de FA Cup por primera vez desde 2015, cuando llegaron a la final, aunque fueron derrotados por Arsenal (4-0) en Wembley.

El equipo de Emery ha mostrado una gran mejoría en la segunda mitad de la temporada, en gran parte gracias a los refuerzos invernales. La llegada de jugadores como Marco Asensio, Marcus Rashford, Andrés García y Axel Disasi ha dado mayor profundidad a la plantilla, permitiendo al técnico español realizar rotaciones sin perder competitividad.

Our FA Cup story so far 🤩

Another chapter begins on Sunday 👊 pic.twitter.com/sLgZXwCd1x

— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 28, 2025