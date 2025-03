Este miércoles 6 de marzo, la Champions League regalará un cruce anticipado entre dos de los equipos más poderosos del continente. PSG y Liverpool llegan con la etiqueta de favoritos, protagonizando una serie que bien podría haberse dado en instancias más avanzadas del torneo.

El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, aterriza en este encuentro con una racha impresionante en 2025: 15 victorias en 16 partidos y un solo empate ante Reims en la Ligue 1. Este rendimiento lo convierte en un rival temible, sobre todo jugando en casa, donde buscará tomar ventaja antes de la vuelta en Anfield.

El equipo francés cuenta con un ataque que ha demostrado ser letal en lo que va del año. Ousmane Dembélé atraviesa su mejor momento como goleador y se ha convertido en la gran referencia ofensiva del equipo. El extremo francés lidera la tabla de anotadores europeos en 2025 con 18 tantos y es el máximo artillero del PSG en la Champions con seis goles.

Junto a él, Bradley Barcola se ha consolidado como una pieza clave en el ataque parisino, mientras que Khvicha Kvaratskhelia, refuerzo invernal, sigue buscando su mejor nivel para aportar desequilibrio.

Luis Enrique no dudó en elogiar a su rival en la conferencia previa al partido:

“Liverpool es uno de los mejores equipos de Europa en los últimos años. Sus tres atacantes son rapidísimos y detenerlos no es una tarea sencilla.”

El Liverpool llega con la misión de reafirmarse como uno de los grandes contendientes al título. Bajo el mando de Arne Slot, los ‘Reds’ lideran la Premier League, aunque su rendimiento en 2025 ha sido más irregular en comparación con la solidez mostrada en 2024.

A pesar de haber sumado tres derrotas en los últimos dos meses, los ingleses han mostrado signos de recuperación con victorias de peso ante equipos como Manchester City y Newcastle.

Una de las mejores noticias para Slot es el buen estado físico de su plantilla. A excepción de la duda de Cody Gakpo, el entrenador holandés podrá contar con todas sus figuras.

MATCHDAY in the @ChampionsLeague 💫🔴

We head to PSG in the first leg of our Round of 16 match-up 👊🇫🇷#WalkOn | #UCL pic.twitter.com/nRan6KgHDZ

— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025