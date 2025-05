Prévia Puerto Cabello x Vasco da Gama: como chegam as equipes, horários e análise Nesta quarta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), a equipe venezuelana enfrenta o gigante brasileiro pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. O Estádio Misael Delgado será palco de um confronto que pode mudar o rumo da chave.

Puerto Cabello volta a disputar um jogo internacional em casa nesta quarta-feira, quando recebe o Vasco da Gama pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana 2025. A partida será realizada no Estádio Poliesportivo Misael Delgado, em Valência, com transmissão ao vivo pelos canais DGO, Disney+ e ESPN. Com realidades distintas e necessidades urgentes, venezuelanos e cariocas se enfrentam em um duelo que tem clima de decisão antecipada.

UM ESTÁDIO QUE SONHA COM A ZEBRA

O Misael Delgado se prepara para uma grande noite com casa cheia e clima de expectativa. Puerto Cabello, em sua segunda participação em torneios continentais, busca sua primeira vitória nesta edição da Sul-Americana e sonha em surpreender um adversário tradicional como o Vasco. A equipe venezuelana ainda não venceu no grupo, mas aposta na força de sua torcida e na adaptação às condições locais para tentar reverter a situação e seguir viva na briga por uma vaga.

Apesar dos resultados negativos, o time comandado por Noel Sanvicente apresentou bons momentos em campo e confia que o fator casa pode fazer a diferença. A pressão será do visitante — e os carabobenses querem aproveitar isso.

VASCO PRECISA REAGIR EM SOLO VENEZUELANO

Do outro lado, o Vasco chega com a obrigação de vencer para não se complicar na tabela. Somente o líder do grupo avança diretamente às oitavas de final, e a equipe de Ramón Díaz sabe que não pode desperdiçar pontos contra um rival que ainda não venceu. O Cruzmaltino vive um momento irregular tanto no cenário nacional quanto internacional, e encara o confronto como uma oportunidade para recuperar a confiança.

Com um elenco experiente e nomes de peso, como Pablo Vegetti, Dimitri Payet e Gary Medel, o time brasileiro terá que mostrar personalidade fora de casa. O recado no vestiário é direto: vencer ou correr riscos sérios de eliminação precoce.

DIA DE VASCO DA GAMA EM CAMPO PELA CONMEBOL SUDAMERICANA! 💢 📺: ESPN e Disney + #DiaDeVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/abCkZwafof — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 7, 2025

HORÁRIO E TRANSMISSÃO EM TODA A AMÉRICA LATINA

O confronto entre Puerto Cabello e Vasco da Gama será transmitido para toda a América Latina por DGO, Disney+ e ESPN. A bola rola às 19h (horário de Brasília, Buenos Aires, Santiago, Montevidéu e Assunção); 18h em Caracas e La Paz; 17h em Bogotá, Lima e Quito; 16h na Cidade do México e 15h na Costa Oeste dos Estados Unidos.

A arbitragem ficará a cargo do paraguaio José Méndez, que já atuou em diversas competições da Conmebol. A expectativa é de um jogo intenso, e o controle da partida será fundamental.

DUAS PROPOSTAS, UM OBJETIVO: VENCER

Puerto Cabello e Vasco da Gama fazem um duelo de contrastes, mas com um mesmo objetivo: a vitória. O time da casa tenta se reinventar e aproveitar sua oportunidade de brilhar no cenário continental, enquanto o Gigante da Colina entra em campo pressionado a mostrar serviço e encaminhar sua classificação.

Noite de Sul-Americana em Valência, com promessa de emoção do começo ao fim. O Grupo G pode mudar completamente de panorama — e tudo começa nesta quarta.