Previa Real Madrid vs Real Sociedad: Cómo llegan los equipos, historial reciente y análisis en profundidad Un partido de ida y vuelta dejó en evidencia algunos errores defensivos del equipo de Ancelotti, que ahora se enfoca en el duelo clave por la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

01/04/2025 · 08:22 AM

Un Real Madrid con altibajos, pero con la vista en el título

El Real Madrid sufrió más de lo esperado ante el Leganés, pero logró salir victorioso y continuar con su pelea por el título de LaLiga. A pesar de haber comenzado ganando, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti vio cómo su rival remontaba en el primer tiempo, exponiendo algunas carencias defensivas que preocupan de cara a los duelos decisivos que se avecinan. Sin embargo, la reacción inmediata en la segunda parte y la calidad de sus figuras permitieron que los merengues sacaran adelante el compromiso y mantuvieran la presión sobre el FC Barcelona en la tabla.

El objetivo: 17 partidos más para un cierre de temporada soñado

En la previa del encuentro ante el Leganés, Ancelotti estableció un desafío claro para su equipo: disputar 17 partidos más hasta el final de la temporada. Esto significaría avanzar hasta la final de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones, además de completar las jornadas restantes de LaLiga. Por ahora, el Real Madrid ya tiene asegurados 13 encuentros, pero la primera prueba de fuego será el martes, cuando reciba a la Real Sociedad en la vuelta de las semifinales coperas con una ventaja de 1-0 obtenida en la ida.

Rotaciones pensando en la Copa

Con el partido ante la Real Sociedad en mente, Ancelotti realizó cambios en su once inicial. Vinícius, Rodrygo y Fede Valverde comenzaron en el banquillo tras regresar de compromisos internacionales con sus selecciones. En cambio, jugadores clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham sí fueron titulares y marcaron diferencias en momentos clave del encuentro. El francés anotó de penalti con una definición a lo Panenka, mientras que el mediocampista inglés igualó el marcador al inicio de la segunda mitad con su característica garra y oportunismo dentro del área.

Errores defensivos que preocupan

Pese a la victoria, el Real Madrid dejó varias dudas en defensa. Los laterales Fran García y Lucas Vázquez cometieron errores que costaron los dos goles del Leganés, evidenciando problemas de concentración y posicionamiento. Además, Eduardo Camavinga, quien fue probado como mediocentro defensivo en lugar de Aurelien Tchouaméni, no logró brindar la solidez esperada. Esto podría llevar a Ancelotti a replantear su esquema de cara a los compromisos decisivos que se avecinan.

Arda Güler y una oportunidad desaprovechada

El joven talento turco Arda Güler fue una de las novedades en la alineación titular, tras destacarse en la reciente fecha FIFA con su selección. Sin embargo, su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. Aunque provocó el penalti que derivó en el primer gol del Madrid, no logró generar peligro en ataque y fue sustituido en el minuto 62 por Rodrygo Goes, quien tuvo un impacto inmediato en el partido al forzar la falta que derivó en el gol de la remontada.

Una victoria con polémica

El tanto definitivo llegó tras una jugada discutida. Rodrygo recibió una falta de Renato Tapia en el borde del área, acción que fue muy protestada por los jugadores del Leganés. En el cobro de la falta, Mbappé aprovechó un error en la barrera rival para anotar y sentenciar el partido. Aunque el triunfo fue sufrido, deja al Real Madrid con la moral alta para encarar el tramo decisivo de la temporada.

El martes, una final anticipada ante la Real Sociedad

Ahora, el foco está puesto en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida, pero consciente de que no puede permitirse errores como los cometidos ante el Leganés. Un triunfo le daría el pase a la gran final, donde podría enfrentarse al FC Barcelona o al Atlético de Madrid.

Horario y televisión del Real Madrid vs. Real Sociedad

El partido se jugará el martes 2 de abril a las 16:30 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través del Canal 116 de Flow. Además, se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas en tiempo real a través de plataformas digitales.

Las apuestas ponen al Madrid como favorito

Los pronósticos sitúan al Real Madrid como el principal candidato para avanzar a la final. Su victoria tiene una cuota de 1.39, mientras que un triunfo de la Real Sociedad se paga a 9.00. El empate, que también le daría el pase a los merengues, cotiza en 5.60.

El camino de ambos equipos en la Copa del Rey

El Real Madrid ha tenido un recorrido sólido en el torneo. En octavos de final goleó 5-0 al Minera y en cuartos superó 3-2 al Leganés. Por su parte, la Real Sociedad ha tenido un camino más largo, eliminando a Jove (5-0), Conquense (1-0), Ponferradina (2-0), Rayo Vallecano (3-1) y Osasuna (2-0) antes de caer en casa por la mínima ante el Madrid en la ida.

Un partido clave para definir el desenlace de la temporada

Con LaLiga al rojo vivo y la Champions League en el horizonte, el Real Madrid afronta un partido crucial en la Copa del Rey. Un triunfo ante la Real Sociedad lo colocaría en la final y lo dejaría un paso más cerca de un triplete histórico. Pero para ello, deberá corregir errores y demostrar su jerarquía en el Santiago Bernabéu.