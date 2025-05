Revanche em alta altitude: San José recebe o Fluminense pela 4ª rodada do Grupo F

Nesta quinta-feira, 8 de maio, o estádio Hernando Siles, localizado em La Paz, será o palco de mais um compromisso válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O GV San José, da Bolívia, encara o Fluminense pela quarta rodada do Grupo F, em um confronto que pode ser decisivo para as aspirações de ambas as equipes na competição.

A bola rola a partir das 21h30 (horário da Argentina e do Brasil), 20h30 na Bolívia e 18h30 na América Central, com transmissão ao vivo da plataforma DGO.

O DESAFIO DA ALTITUDE: HERNANDO SILES, UM ESTÁDIO TEMIDO PELOS VISITANTES

Situado a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, o Hernando Siles representa um verdadeiro teste físico para qualquer equipe estrangeira. San José, ciente disso, aposta no fator local e nas dificuldades impostas pela altitude para tentar surpreender o Fluminense — que goleou os bolivianos por 5 a 0 no primeiro turno, no Maracanã.

O árbitro do confronto será o venezuelano Alexis Herrera, que terá a responsabilidade de comandar um duelo que pode começar a desenhar a classificação do Grupo F.

FLUMINENSE CHEGA LÍDER E INVICTO NO GRUPO

O Tricolor das Laranjeiras tem feito uma campanha sólida nesta fase de grupos. Com sete pontos conquistados em três partidas (duas vitórias e um empate), a equipe treinada por Fernando Diniz lidera o grupo com autoridade, apresentando bom desempenho ofensivo e consistência defensiva.

Confira os últimos jogos do Fluminense na competição:

1 a 1 contra Unión Española (23/04)

5 a 0 sobre o San José (10/04)

1 a 0 contra o Once Caldas (01/04)

Com nomes de peso como Germán Cano, Jhon Arias e Marcelo, o Flu visa assegurar a primeira colocação da chave, o que lhe permitiria evitar os duelos com terceiros colocados da Libertadores no mata-mata.

SAN JOSÉ BUSCA REDENÇÃO EM MOMENTO DELICADO

Do outro lado, o GV San José entra pressionado para somar pontos. Com apenas um ponto em três rodadas, o time boliviano amarga a lanterna do grupo e sabe que uma nova derrota pode selar sua eliminação precoce do torneio.

Últimos jogos dos bolivianos na Sul-Americana:

Derrota por 2 a 3 para o Once Caldas (22/04)

Derrota por 0 a 5 diante do Fluminense (10/04)

Empate em 1 a 1 com a Unión Española (03/04)

Apesar do momento negativo, o técnico aposta no apoio da torcida local e na altitude como trunfos para equilibrar o confronto diante de um adversário mais experiente e com elenco superior.

HISTÓRICO DESFAVORÁVEL PARA O TIME BOLIVIANO

As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez antes deste encontro, e o resultado foi amplamente favorável ao clube carioca: vitória do Fluminense por 5 a 0, no Rio de Janeiro. A goleada evidenciou a diferença técnica entre os dois times e deixou claro o desafio que San José tem pela frente.

A chance da virada boliviana ou afirmação carioca?

Para o Fluminense, vencer fora de casa representaria um passo gigante rumo à classificação direta às oitavas de final. Já para o San José, é a última chamada para reagir. Com a altitude a seu favor e a pressão da torcida, o time boliviano quer desafiar as probabilidades. A resposta, nesta quinta, quando a bola rolar em La Paz.

Horários da partida:

Argentina / Brasil: 21h30

Bolívia: 20h30

América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá): 18h30