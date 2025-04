El St. Mary’s Stadium será el escenario donde Southampton y Crystal Palace se enfrentarán este miércoles a las 19:45 (hora local) en el marco de la trigésima jornada de la Premier League. Mientras que los locales intentarán cambiar el rumbo de una temporada difícil, el equipo visitante llega con confianza tras sus recientes triunfos.

El equipo dirigido por Ivan Juric no atraviesa su mejor momento y llega a este encuentro tras caer por 2-1 ante Wolverhampton Wanderers en la fecha anterior. La temporada ha sido desafiante para los Saints, que solo han logrado dos victorias en los 29 partidos disputados. Con 21 goles a favor y 70 en contra, Southampton se encuentra en el último lugar de la tabla y necesita sumar con urgencia para mejorar su imagen.

Jugar en casa no ha sido una ventaja para los de Juric. En 14 encuentros disputados en el St. Mary’s Stadium, apenas han conseguido un triunfo, acompañado de un empate y 12 derrotas. Esta estadística deja en claro que los locales deberán mejorar su rendimiento si desean obtener un resultado positivo ante un rival que llega en buena forma.

Por su parte, Crystal Palace atraviesa un buen momento y busca prolongar su racha victoriosa. Los dirigidos por Oliver Glasner llegan a este partido tras vencer 1-0 a Ipswich Town y 4-1 a Aston Villa en las últimas jornadas. Estos resultados les han permitido ubicarse en la duodécima posición de la tabla con 39 puntos en 28 encuentros.

El rendimiento fuera de casa de Palace ha sido sólido. En 13 encuentros como visitante, ha conseguido seis victorias, cuatro empates y solo tres derrotas. Esta estadística respalda las aspiraciones del equipo londinense de llevarse los tres puntos en su visita a Southampton.

En los enfrentamientos previos disputados en el St. Mary’s Stadium, el saldo ha sido desfavorable para Southampton. En sus últimos enfrentamientos como local ante Crystal Palace, ha cosechado cuatro derrotas y tres empates, sin lograr imponerse en ninguna ocasión. Además, en el duelo de la primera vuelta de la Premier League, disputado en diciembre de 2024, Crystal Palace se quedó con la victoria por 2-1.

La brecha entre ambos equipos en la clasificación es considerable. Crystal Palace, con 39 puntos, ocupa el duodécimo puesto y busca seguir escalando posiciones. En contraste, Southampton se encuentra en el fondo de la tabla con solo nueve unidades, lo que los obliga a reaccionar si quieren evitar una de las peores temporadas en su historia reciente.

