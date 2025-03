La Eurocopa 2024 entra en su fase decisiva y el grupo E promete emociones fuertes en su última jornada. Ucrania y Bélgica se enfrentarán este miércoles en el Stuttgart Arena (18:00 h) en un duelo donde solo la victoria les garantiza el pase a octavos de final. La paridad en el grupo es total: las cuatro selecciones tienen tres puntos, por lo que cualquier resultado puede cambiar la clasificación final.

En paralelo, Rumanía y Eslovaquia jugarán su propio partido a la misma hora, con la particularidad de que un empate entre ellos les daría la clasificación sin importar lo que ocurra entre ucranianos y belgas. Esto deja a los de Serhiy Rebrov y Rudi García sin margen de error: necesitan los tres puntos para no depender de nadie.

El equipo ucraniano llega con un impulso anímico tras la remontada ante Eslovaquia (1-2), pero sigue arrastrando dudas en defensa. La goleada encajada contra Rumanía (3-0) en el debut dejó claro que las desconcentraciones pueden costar caro en un torneo de este nivel.

El técnico Serhiy Rebrov tiene dudas en su once, especialmente en la delantera. Artem Dovbyk, máximo goleador de LaLiga, aún no ha logrado marcar en la Eurocopa y podría dejar su lugar a Roman Yaremchuk, quien anotó el gol del triunfo en la última jornada. En el mediocampo, Andriy Yarmolenko podría ingresar en lugar de Tsygankov tras su buen desempeño contra Eslovaquia.

Otra incógnita está en la portería. Andriy Lunin, titular en el primer partido, perdió su puesto tras una actuación cuestionable, y Anatoliy Trubin asumió la titularidad en la segunda fecha. La duda es si Rebrov mantendrá al joven portero del Benfica o devolverá la confianza al arquero del Real Madrid.

La selección belga, segunda en el ranking FIFA antes del torneo, no ha mostrado el nivel esperado. Tras la sorpresiva derrota ante Eslovaquia (0-1), lograron recomponerse con una victoria sobre Rumanía (2-0), impulsados por una gran actuación de Kevin De Bruyne.

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo Romelu Lukaku. El delantero ha celebrado tres goles en el torneo, pero todos fueron anulados por el VAR, aumentando su frustración. A pesar de esto, su capacidad para generar espacios y asistir a sus compañeros ha sido clave para el equipo.

El nuevo seleccionador, Rudi García, ha tratado de implementar ajustes tácticos, destacando el papel de Jeremy Doku por la banda izquierda y la presencia de Youri Tielemans llegando desde segunda línea. Sin embargo, la inconsistencia en el juego sigue siendo una preocupación.

