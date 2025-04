Previa Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata: Horarios, cómo llegan los equipos y análisis El Fortín busca una hazaña casi imposible mientras que el Lobo sueña con seguir en carrera en el Torneo Apertura 2025. Esta noche, desde las 21.45, se juega un duelo de alto voltaje en el José Amalfitani.

Todo o nada: Vélez y Gimnasia se enfrentan en un choque crucial

El José Amalfitani será el escenario donde esta noche Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata medirán fuerzas en un encuentro que puede definir sus destinos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025. A partir de las 21.45, con televisación de TNT Sports y arbitraje de Yael Falcón Pérez, ambos equipos disputarán una verdadera final anticipada, con la ilusión de mantenerse en la pelea por los octavos de final.

Vélez, ante su última oportunidad

La realidad del Fortín en la actual competencia es apremiante. Ubicado en el decimotercer puesto de la Zona B, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto necesita una combinación casi milagrosa para clasificar: debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar una serie de resultados desfavorables para todos los equipos que lo superan en la tabla.

El presente no acompaña. Vélez acumula apenas once puntos, fruto de tres victorias, dos empates y nueve derrotas. Además, el conjunto de Liniers llega golpeado anímicamente tras su eliminación en la Copa Libertadores, luego de caer sorpresivamente ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. A esto se suman las numerosas bajas por lesión: Emanuel Mammana, Tomás Cavanagh, Joaquín García, Florián Monzón y Thiago Fernández no estarán disponibles.

Gimnasia se aferra a la ilusión

El Lobo platense llega con mejores perspectivas. Con trece puntos en su haber, Gimnasia aún sueña con meterse entre los ocho mejores de su zona, aunque sabe que tampoco depende exclusivamente de su desempeño: debe vencer esta noche y esperar otros resultados.

La novedad positiva para los dirigidos por el cuerpo técnico tripero es el regreso de Gastón Suso, quien cumplió una fecha de suspensión ante River y volverá a ocupar un lugar en la defensa. No obstante, no todas son buenas noticias en el elenco platense, ya que el delantero venezolano Jan Hurtado sufrió un desgarro de grado dos y estará marginado de las canchas por varias semanas.

Todo lo que debes saber del partido

Hora: 21.45 (hora de Argentina)

Estadio: José Amalfitani

Árbitro principal: Yael Falcón Pérez

VAR: Germán Delfino

Transmisión: TNT Sports

Con dos equipos heridos pero aún con vida, el choque promete emociones fuertes y dramatismo hasta el final.

Un duelo de urgencias que puede definir la temporada

En Liniers, ambos equipos saldrán obligados a jugarse todo por la victoria. Para Vélez, la esperanza es mínima, pero mientras haya posibilidades matemáticas, el Fortín intentará dar pelea. Para Gimnasia, la oportunidad es concreta, aunque el margen de error es nulo.

Esta noche, en el José Amalfitani, el fútbol ofrecerá una nueva historia donde solo uno podrá seguir soñando. El telón está por levantarse en Liniers, y la emoción está garantizada.