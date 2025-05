Este sábado a las 16:15 (hora local), el Estadio de la Cerámica será el escenario de un duelo vibrante con sabor europeo. Villarreal y Osasuna se ven las caras en la jornada 34 de LaLiga en un partido que puede marcar el destino continental de ambos clubes. Mientras los locales sueñan con volver a la Liga de Campeones, los navarros quieren consolidar su presencia en la Conference League. La presión es máxima, y cada punto vale oro en este tramo final de campeonato.

Villarreal busca blindar su sueño de Champions en casa

Tras una campaña irregular, el Villarreal ha conseguido estabilizar su rendimiento bajo la dirección de Marcelino García Toral. El equipo amarillo ocupa actualmente la quinta posición con 55 puntos y apenas un punto de ventaja sobre el Real Betis, su perseguidor más inmediato. La lucha por la última plaza de Liga de Campeones es feroz y un tropiezo ante Osasuna podría costarle caro.

El conjunto castellonense viene de una victoria vital ante el Espanyol (1-0), en un duelo aplazado que rompió una breve mala racha de dos partidos sin ganar. Yeremy Pino fue el héroe del partido, pero su ausencia por acumulación de tarjetas será una baja sensible para este sábado. A esta lista se suman Ilias Akhomach, sancionado y lesionado, y el veterano central Raúl Albiol.

No obstante, la recuperación de Gerard Moreno y Álex Baena supone un soplo de esperanza para los locales. Además, el marfileño Nicolas Pépé ha mostrado un nivel superlativo en las últimas jornadas, convirtiéndose en una amenaza constante en el frente de ataque.

En su estadio, Villarreal ha mostrado altibajos: seis triunfos, siete empates y tres derrotas en 16 presentaciones. Cifras que no reflejan la solidez esperada de un candidato europeo, pero que pueden mejorarse en este final de temporada si el equipo logra afianzarse defensivamente y aprovechar su talento ofensivo.

Osasuna, en su mejor momento, amenaza desde abajo

Del otro lado llega un Osasuna en racha. Los rojillos, dirigidos por Vicente Moreno, han sumado tres victorias consecutivas que los han catapultado a la octava plaza con 44 puntos, empatados con el Mallorca y por encima de rivales directos como la Real Sociedad y el Rayo Vallecano.

Con triunfos recientes ante Girona, Real Valladolid y Sevilla, los navarros han recuperado el pulso competitivo tras una preocupante racha de nueve encuentros sin ganar. Sin desplegar un juego brillante, han demostrado ser efectivos y sólidos, aprovechando al máximo sus ocasiones y cerrando líneas en defensa.

No obstante, las dificultades aumentan cuando juegan fuera de casa. De los 16 partidos disputados a domicilio esta temporada, solo han ganado en dos ocasiones, acumulando además ocho empates y seis derrotas. En La Cerámica deberán ofrecer su versión más competitiva si quieren puntuar y seguir en carrera por Europa.

Osasuna tampoco podrá contar con dos piezas clave: Alejandro Catena, suspendido por acumulación de tarjetas, y Jon Moncayola, que continúa lesionado en el bíceps femoral. Pese a ello, el bloque rojillo ha demostrado tener recursos para competir con garantías.

Historial reciente parejo pero favorable a Villarreal en casa

Los enfrentamientos entre ambos equipos han sido parejos, aunque el Villarreal ha sacado ventaja en su estadio. En los últimos ocho duelos en La Cerámica, los amarillos suman cuatro victorias y cuatro empates, sin conocer la derrota ante Osasuna como local. Además, los dos últimos encuentros en este escenario terminaron con victorias del Submarino Amarillo.

El partido de ida, disputado en El Sadar en noviembre de 2024, terminó igualado 2-2 en un duelo vibrante y cargado de alternativas. Ese precedente refuerza la expectativa de un choque disputado y abierto en esta jornada clave para ambos.

Lo que se juega cada equipo en esta recta final

El Villarreal encara un calendario exigente, pero con ventaja al disputar tres de sus últimos cinco encuentros en casa. Si mantiene su rendimiento como local, el sueño de volver a la Champions es posible. De lo contrario, el Betis —a solo un punto— podría arrebatarle la cuarta plaza en cualquier descuido.

Por su parte, Osasuna no tiene margen de error. La lucha por el octavo lugar, que abre la puerta a la Conference League, está al rojo vivo. Mallorca, Real Sociedad y Rayo acechan con hambre de Europa. Una victoria en Villarreal consolidaría las aspiraciones navarras y confirmaría el gran cierre de temporada de los de Vicente Moreno.

También se juega la permanencia: Las Palmas y Valencia se enfrentan en un duelo crucial

Más allá del duelo por Europa, la jornada 34 también ofrece un choque dramático en la lucha por el descenso. Las Palmas recibe al Valencia en el Estadio de Gran Canaria a las 18:30, con la necesidad imperiosa de sumar para escapar de la zona roja. Los isleños ocupan la antepenúltima plaza con 32 puntos, a solo dos del Deportivo Alavés (34), que juega unas horas antes contra el Atlético de Madrid.

Los dirigidos por Diego Martínez vienen de caer en San Mamés, pero previamente habían derrotado a Getafe y Atlético de Madrid. Ahora, necesitan volver a ganar para depender de sí mismos en las últimas jornadas. Girona (35) y Sevilla (37) también están al alcance, lo que convierte el encuentro en una final para Las Palmas.

El Valencia, por su parte, ha sumado en las últimas ocho fechas (cuatro victorias y cuatro empates) bajo el mando de Carlos Corberán. Con 39 puntos, aún no puede confiarse. Los ‘che’ no ganan en Liga en Gran Canaria desde 2002, aunque sí lo hicieron en Copa en 2016. En la primera vuelta, ganaron 3-2 en Mestalla con un gol sobre la hora de César Tárrega, quien no estará por sanción.

La jornada 34 de LaLiga promete emociones fuertes tanto en la cima como en el fondo de la tabla. En Villarreal, el destino europeo de dos aspirantes se define en 90 minutos de alta tensión. En Las Palmas, la supervivencia en Primera se juega en cada balón dividido. La cuenta regresiva ha comenzado y cada partido puede ser el punto de inflexión que cambie por completo el mapa del fútbol español.