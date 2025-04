Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada 31 de la Premier League presenta un cruce vital para las aspiraciones de dos equipos que han tenido trayectorias irregulares en lo que va del campeonato. West Ham recibe este sábado, desde las 15:00 (hora local), al Bournemouth, con la misión de recuperar sensaciones tras su última caída ante Wolverhampton y ponerle freno a una campaña que se ha desinflado.

El conjunto de David Moyes ha tenido una temporada de luces y sombras, y aunque ha logrado mantenerse fuera de los puestos de descenso, las cifras defensivas preocupan: 50 goles recibidos en 30 partidos. Por su parte, el Bournemouth llega golpeado tras su eliminación en la FA Cup a manos del Ipswich Town, pero con mejores números en la Premier, donde ocupa la décima posición con 44 puntos.

Los Hammers acumulan apenas nueve triunfos en 30 presentaciones ligueras, con una racha reciente de partidos en los que el funcionamiento colectivo se ha resentido. El revés ante Wolves (1-0) volvió a evidenciar las limitaciones ofensivas de un equipo que ha marcado 33 goles y recibido 50, lo que lo convierte en uno de los cuadros más vulnerables del certamen.

En casa, el rendimiento tampoco ha sido convincente: cinco victorias, dos empates y ocho derrotas en el London Stadium. La presión crece, y Moyes sabe que el margen de error es cada vez menor.

A pesar de su reciente tropiezo en la Copa, Bournemouth ha mostrado una versión más sólida en la Premier League, con 12 victorias y un diferencial goleador positivo (49 a favor, 38 en contra). Andoni Iraola ha conseguido consolidar una idea de juego ofensiva y dinámica, que ha dado frutos especialmente fuera de casa: seis victorias, cinco empates y apenas cuatro caídas como visitante.

El equipo necesita recuperar el foco tras la eliminación copera, pero llega al este de Londres con el impulso que da estar entre los diez primeros y con la posibilidad de seguir escalando si consigue tres puntos clave.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en diciembre de 2024 y terminó en empate (1-1). No obstante, West Ham no pierde ante Bournemouth en la Premier League desde hace tres encuentros, y en su feudo el historial favorece ligeramente a los Hammers: tres victorias, dos derrotas y dos empates en los enfrentamientos disputados en el London Stadium.

A falta de ocho fechas para el final de la temporada, West Ham se ubica en la decimosexta posición con 34 puntos, apenas por encima de los puestos de descenso. Una derrota podría complicar aún más el panorama de los de Moyes, que deben empezar a sumar si quieren evitar sorpresas desagradables en la recta final.

Por su parte, Bournemouth es décimo con 44 unidades, y sueña con terminar la temporada en el top 8. Ganar de visitante le permitiría dar un golpe de autoridad y confirmar que su proyecto tiene bases sólidas para pensar en objetivos más ambiciosos a futuro.

