El London Stadium será el escenario de un partido determinante en la jornada 27 de la Premier League, cuando el West Ham reciba al Leicester City el próximo jueves a las 20:00 hora local. Mientras los locales llegan con la moral en alto tras una valiosa victoria, los visitantes necesitan desesperadamente sumar puntos para salir de la zona de descenso.

Facing the Foxes at London Stadium 🏟️

COME ON YOU IRONS! ⚒️ pic.twitter.com/oxSlig7FK9

— West Ham United (@WestHam) February 27, 2025