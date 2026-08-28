PSG-Barça, Madrid-Arsenal y otros duelos que prometen fuego en la Champions La fase liga de la Champions 2026-27 dejó una colección de enfrentamientos de máxima categoría, con PSG-Barça, Arsenal-Real Madrid y Bayern-Arsenal entre los grandes atractivos.

La Champions League 2026-27 todavía no ha comenzado y ya tiene varios partidos marcados en rojo en el calendario. El sorteo de la fase liga, celebrado este jueves, dejó una combinación de grandes equipos, rivalidades recientes, reencuentros y cuentas pendientes que convierten las primeras jornadas de la competición en un auténtico aperitivo de lo que podría ocurrir en las eliminatorias.

Con 36 clubes participantes y ocho partidos para cada equipo durante la fase liga, el nuevo formato permite que algunos de los principales candidatos al título se enfrenten mucho antes de lo habitual. El objetivo será avanzar hacia la gran final, prevista para junio en el Metropolitano de Madrid, donde el campeón tendrá que destronar al PSG, ganador de las dos últimas ediciones.

Entre todos los enfrentamientos sorteados, uno sobresale por encima del resto: Paris Saint-Germain contra Barcelona.

PSG-Barça, el partido que encabeza la lista

El duelo entre parisinos y azulgranas se disputará en el Parque de los Príncipes y será la repetición del enfrentamiento de la temporada pasada. Entonces, el PSG se impuso 2-1 en un partido en el que faltaron varias de las grandes figuras de ambos equipos.

Esta vez, la expectativa es diferente. PSG y Barcelona son dos conjuntos construidos alrededor de una propuesta ofensiva y de presión alta, por lo que el encuentro tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los espectáculos de la fase liga.

Además, las historias individuales aumentan el atractivo. Luis Enrique se reencontrará con su antiguo club, mientras que el centro del campo permitirá enfrentar a futbolistas como Vitinha y João Neves contra Pedri y Rodri. También estarán frente a frente Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, primero y segundo en la clasificación del Balón de Oro de 2025.

Ferran Torres, además, se medirá al Barcelona después de su salida del club catalán durante este verano.

Arsenal-Real Madrid, una revancha con memoria reciente

En segundo lugar aparece otro enfrentamiento de enorme peso: Arsenal-Real Madrid. El equipo español visitará el Emirates, escenario donde los ingleses protagonizaron una de sus noches europeas más recordadas al derrotar 3-0 al entonces campeón en los cuartos de final de la Champions 2024-25.

Aquella eliminatoria tuvo como protagonista a Declan Rice, autor de dos espectaculares lanzamientos de falta en el partido de ida. Arsenal terminó avanzando y consolidó la sensación de que el equipo de Mikel Arteta estaba preparado para competir por los grandes títulos europeos.

Ahora el Madrid tendrá la oportunidad de buscar una revancha en Londres. El conjunto blanco contará con una ofensiva encabezada por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, mientras que José Mourinho añadirá otro elemento narrativo al encuentro al enfrentarse nuevamente al Arsenal.

Es, además, un choque entre el club más laureado de la historia de la competición y uno de los grandes equipos europeos que todavía persigue su primera Champions.

Bayern-Arsenal, otro duelo de aspirantes

La tercera posición corresponde al enfrentamiento entre Bayern Múnich y Arsenal, que volverán a encontrarse en la fase liga después de enfrentarse también en la edición anterior.

El Bayern recibirá al Arsenal en el Allianz Arena, en un duelo que enfrenta a dos de los principales candidatos al título. La temporada pasada, los ingleses se impusieron 3-1 en el Emirates durante una fase liga perfecta.

La revancha tendrá como escenario Alemania y reunirá a un Arsenal que presume de una defensa considerada entre las mejores de Europa con un Bayern que cuenta con un enorme potencial ofensivo. El partido incluso podría ser una final adelantada.

Manchester City-PSG, choque de gigantes

Otro de los grandes encuentros será Manchester City-Paris Saint-Germain. El campeón vigente de Europa visitará el Etihad en un enfrentamiento entre dos proyectos que han convertido el fútbol ofensivo en una de sus principales señas de identidad.

La historia reciente añade todavía más interés. El PSG derrotó 4-2 al City durante la fase liga de la Champions 2024-25, en un partido que marcó el comienzo de la gran reacción europea del conjunto francés antes de conquistar su primer título continental.

Además, Luis Enrique se encontrará con Enzo Maresca, quien dirigía al Chelsea cuando los londinenses derrotaron 3-0 al PSG en la final del Mundial de Clubes de 2025.

Barcelona-Manchester City y los reencuentros

El Barcelona también tendrá un partido de máxima exigencia ante el Manchester City. Los catalanes recibirán a los ingleses en el Camp Nou en uno de los encuentros más interesantes de la fase.

El gran atractivo estará en Rodri, quien regresará para enfrentarse al club donde construyó buena parte de su legado y con el que conquistó la Champions, además de ganar el Balón de Oro de 2024. Esta vez lo hará vistiendo la camiseta azulgrana.

United-Bayern y Atlético-Bayern

La vuelta del Manchester United a la Champions también tendrá un estreno de lujo en Old Trafford: Bayern Múnich.

Será una nueva edición de una rivalidad histórica que recuerda inevitablemente a la final de 1999, aunque la situación actual es completamente diferente. El United de Michael Carrick buscará recuperar su peso europeo frente a uno de los equipos más fuertes del continente.

El Atlético de Madrid, por su parte, recibirá al Bayern en el Metropolitano. El enfrentamiento pondrá frente a frente dos estilos contrastantes: el fútbol ofensivo del conjunto alemán y la intensidad defensiva característica del equipo de Diego Simeone.

Para el Atlético, además, la temporada tiene un componente especial porque la final se disputará precisamente en su estadio y el club busca conquistar por primera vez el trofeo.

Liverpool también tendrá dos pruebas de alto nivel

Liverpool aparece en dos de los diez enfrentamientos destacados. Primero, visitará al Inter de Milán en San Siro. El precedente inmediato favorece a los ingleses: la temporada pasada ganaron en ese escenario gracias a un penalti convertido por Dominik Szoboszlai en el minuto 88.

Los ‘Reds’ también recibirán al Atlético de Madrid en Anfield. Los enfrentamientos entre ambos clubes suelen estar cargados de dramatismo y dos de sus tres últimos duelos terminaron 3-2.

El precedente más reciente se produjo en septiembre de 2025, cuando Liverpool necesitó un gol de Virgil van Dijk en el tiempo añadido para derrotar al Atlético después de que los españoles remontaran una desventaja de dos goles.

La combinación de estos encuentros demuestra cómo el nuevo formato de Champions ha reducido la espera para algunos de los grandes enfrentamientos europeos. PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern, Manchester City, Atlético, Liverpool, Inter y Manchester United tendrán desde la fase liga partidos capaces de medir sus verdaderas aspiraciones.

Y aunque estos duelos todavía no definirán por sí solos al campeón, sí pueden convertirse en una primera señal de qué equipos llegan realmente preparados para pelear por la corona europea.