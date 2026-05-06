PSG es finalista de la Champions League: empató 1-1 en Múnich y va por el bicampeonato en Budapest Dembélé abrió el marcador a los 2 minutos y Kane igualó para el Bayern. El global de 6-5 a favor del PSG clasifica al equipo de Luis Enrique a la final del 30 de mayo ante el Arsenal.

El París Saint-Germain está en la final de la Champions League 2026. El equipo de Luis Enrique empató 1-1 este miércoles en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich y, con el global de 6-5 a su favor tras el 5-4 de la ida en París, selló su clasificación a la gran final de Budapest donde le espera el Arsenal.

Los campeones defensores van por el bicampeonato.

Un inicio de película: Dembélé a los 2 minutos

El PSG salió al Allianz Arena con un mensaje claro: no venía a defender, venía a ganar. Y lo demostró desde el primer minuto.

A los 2′, Ousmane Dembélé fusiló a Manuel Neuer con un remate fuerte de primera y de pierna zurda, tras un desborde por la izquierda del georgiano Kvicha Kvaratskhelia. El gol más tempranero posible para el equipo que llegaba con ventaja — un golpe psicológico devastador para el Bayern, que necesitaba dos goles para empatar la serie.

Con ese gol, el PSG ponía el global 6-4 a su favor. El Bayern necesitaba ahora tres goles para clasificarse.

La polémica del brazo de João Neves

El partido tuvo su momento de controversia en el minuto 31. Vitinha rechazó un balón que rebotó en el brazo de su compañero João Neves, notoriamente extendido. Todo el Allianz Arena pidió penalti. El árbitro portugués João Pinheiro y el VAR entendieron que no fue intencional y dejaron seguir el juego.

Dos minutos después, el propio Neves estuvo a punto de marcar el segundo del PSG con un remate de cabeza, pero Neuer realizó una parada espectacular para mantener el 0-1 en el marcador.

Kane empata, pero no alcanza

En el segundo tiempo, el Bayern salió con todo buscando los goles que necesitaba. La presión fue en aumento y finalmente llegó el empate: Harry Kane igualó el marcador para poner el 1-1 en el Allianz Arena.

Pero el gol del inglés no fue suficiente. Con el global 6-5 a favor del PSG, el Bayern necesitaba al menos un gol más para forzar la prórroga. No llegó.

El árbitro pitó el final. El PSG es finalista.

Las alineaciones

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

La final que el mundo esperaba

El 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, el PSG se medirá al Arsenal en una final que promete ser histórica:

El PSG busca su segundo título consecutivo de Champions League

de Champions League El Arsenal busca su primera Champions en la historia del club, después de 20 años sin llegar a una final

Dos filosofías, dos historias, una sola noche. Budapest espera.

El resultado global

| | Ida (París) | Vuelta (Múnich) | Global |

| PSG | 5 | 1 | 6 |

| Bayern | 4 | 1 | 5 |

| Clasificado | | | PSG ✅ |