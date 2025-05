PSG x Arsenal: Escalações confirmadas e tudo o que você precisa saber PSG e Arsenal decidem vaga na final da Champions em Paris: horário, escalações e onde assistir.

Paris Saint-Germain e Arsenal duelam pela segunda vaga na grande final da Champions League 2025. Após vencer por 1 a 0 em Londres, o time francês tenta fazer valer sua vantagem mínima diante da torcida, enquanto os Gunners prometem deixar tudo em campo para reverter o placar. Quem passar encara a Inter de Milão, que despachou o Barcelona na outra semifinal.

O confronto acontece às 16h (horário da Argentina, 20h em Lisboa, 19h em Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN, Fox Sports e Disney+. O árbitro será o alemão Felix Zwayer, com o também germânico Bastian Dankert no VAR.

PSG: Confiança em alta e foco total

Sob o comando do técnico Luis Enrique, o PSG chega embalado pela conquista antecipada da Ligue 1 e com um desempenho crescente nesta Champions, apesar de ter vindo dos playoffs. Sem a pressão do campeonato nacional, os parisienses concentram todas as forças no sonho europeu — a tão desejada “Orelhuda”.

Mesmo com um tropeço recente diante do Strasbourg (2-1), em jogo com escalação alternativa, o time titular promete ser bem diferente, apostando em nomes como Kvaratskhelia, Dembélé e o jovem prodígio Désiré Doué para selar a classificação.

Arsenal: Hora da virada e afirmação continental

Do outro lado, o Arsenal de Mikel Arteta vive um momento sólido na Premier League, embora venha de uma dolorosa derrota para o Bournemouth. A equipe londrina tem garantida sua vaga na próxima edição da Champions, mas sonha alto com o título desta temporada — que coroaria o processo de reconstrução liderado por Arteta nos últimos anos.

Sem nunca ter conquistado a Champions League, os Gunners têm nesta semifinal uma chance de ouro para mudar sua história. A missão é dura, mas com jogadores como Odegaard, Saka e Gabriel Martinelli, o otimismo ainda vive em Londres.

Escalações prováveis:

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Kvaratskhelia e Désiré Doué. Técnico: Luis Enrique.

Arsenal:

David Raya; Ben White, Saliba, Kiwior, Timber; Thomas Partey, Declan Rice, Odegaard; Martinelli, Mikel Merino e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir PSG x Arsenal ao vivo:

O jogo será transmitido pela ESPN, Fox Sports e também estará disponível nas plataformas de streaming Disney+, Flow, Directv Go e Telecentro Play.

Prepare a pipoca: vem aí mais um capítulo épico da maior competição de clubes do mundo.