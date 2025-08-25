¿Qué debe pasar para que Antony juegue nuevamente en Real Betis? El club verdiblanco presentó su propuesta definitiva por el brasileño y espera una respuesta este martes, en una operación marcada por el deseo del jugador y las limitaciones económicas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mercado de fichajes entra en su tramo decisivo y el Real Betis ha movido su última ficha para intentar el regreso de Antony Matheus dos Santos. La entidad verdiblanca presentó su oferta definitiva al Manchester United, una propuesta que busca cerrar la cesión del extremo brasileño para la temporada 2025/26.

La fórmula planteada es clara: préstamo por un año y no un traspaso, evitando comprometer las cuentas del club con operaciones de gran envergadura. El Betis asumiría el salario del futbolista, aunque con la condición de renegociar en el verano de 2026 si todas las partes lo consideran oportuno.

El factor económico es clave. Firmar a un jugador por el que el United pagó 100 millones de euros nunca es sencillo. Sin embargo, el atractivo deportivo y la conexión personal de Antony con Sevilla juegan a favor del Betis. El brasileño, que mantiene vivo el sueño de estar en el próximo Mundial con la selección de Brasil, considera que regresar a Heliópolis es el paso ideal para recuperar protagonismo, aunque deberá rebajarse la ficha si quiere vestir de nuevo la camiseta verdiblanca.

Desde el club confirman que cuentan con el sí del futbolista, que ha rechazado otras ofertas para forzar al Manchester United a aceptar la cesión. Sin embargo, también reconocen que se trata de la operación más difícil del mercado, ya que los británicos siguen mostrándose reticentes a rebajar sus condiciones.

El Betis, por su parte, mantiene la calma y no se moverá de su estrategia: un plan ajustado al fair play financiero, sin hipotecar su futuro. La entidad tiene lista la plaza de extracomunitario y hasta el dorsal reservado para Antony, convencida de que su regreso sería un salto de calidad inmediato.

Todo apunta a que este martes será el día decisivo. El Manchester United deberá dar una respuesta, ya sea positiva o negativa, a la propuesta verdiblanca. En Heliópolis reina un optimismo cauto: saben que la voluntad de Antony juega a su favor, pero también que la negociación depende del gigante inglés.

Por ahora, el escenario está servido: el Betis puso su última oferta sobre la mesa, el jugador presiona y el Manchester tiene la palabra final.