¿Qué dijo Amorin en la previa del duelo ante la Real Sociedad? El técnico portugués no ve la Europa League como una obligación, pero reconoce la importancia del partido ante la Real Sociedad.

06/03/2025 · 10:40 AM

El Manchester United aterriza en San Sebastián con más incógnitas que certezas, pero con la ambición de comenzar con buen pie su eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League ante la Real Sociedad. A pesar de la crisis de resultados en la Premier League y la eliminación en competiciones nacionales, su entrenador, Rúben Amorim, insiste en que la prioridad del club va más allá de ganar títulos inmediatos.

En la rueda de prensa previa al choque, el portugués dejó claro que, si bien su equipo quiere competir al máximo, su proyecto apunta a un desarrollo a largo plazo, sin dejarse llevar por la urgencia del presente.

“El Manchester United no necesita ganar la Europa League para avanzar”

Con una postura serena, Amorim restó dramatismo a la importancia de la competición europea en el futuro del club.

“No es fundamental ganar la Europa League para el futuro del Manchester United”, aseguró. “Es una competición importante porque nos da una oportunidad en un año complicado, pero este club tiene la capacidad de atraer jugadores sin necesidad de disputar la Champions League”.

El técnico dejó en claro que su enfoque no está en soluciones inmediatas, sino en la construcción de un equipo sólido para las próximas temporadas. “Pensar que ganar este torneo nos cambiará la posición en la Premier no es el camino correcto. Necesitamos estabilidad y planificación, no soluciones a corto plazo”, añadió.

A pesar de la racha negativa, Amorim confía en que el equipo está en el camino correcto y enfatizó que su filosofía de juego no cambiará. “Sé que los resultados mandan y que si no ganas, hay consecuencias. Estoy frustrado, pero también convencido de nuestro trabajo”, afirmó.

Respeto por la Real Sociedad y la gestión de bajas

Sobre el rival, el técnico luso fue claro: “La Real Sociedad es un equipo intenso, con jugadores de experiencia internacional. No será fácil, pero estamos preparados”.

El Manchester United ha viajado sin algunos jugadores clave, pero Amorim evitó excusas y explicó la ausencia de Harry Maguire y Manuel Ugarte. “Decidí no traerlos porque corrían riesgo de lesión. No podemos permitirnos perder más futbolistas por un largo período”, explicó.

Confianza en su estilo: “No voy a cambiar mi filosofía de juego”

Amorim también defendió su planteamiento táctico y descartó modificaciones drásticas en su esquema, a pesar de los altibajos del equipo.

“El sistema de juego no es un dibujo en la pizarra, sino la manera en que jugamos. Podemos hacerlo con tres defensas o con un mediocampista retrasando su posición. Pero el problema no es el esquema, sino la ejecución”, aseguró.

El entrenador, además, destacó que, a pesar de la falta de efectividad, ha visto mejoras en su equipo. “Hemos tenido más posesión y generado más ocasiones en los últimos partidos. Cuando conviertes, juegas con menos presión. Estoy seguro de que los goles llegarán”, concluyó.

Rumbo a San Sebastián ✈️🇪🇸 pic.twitter.com/6cV6cna5EG — Manchester United (@ManUtd_Es) March 5, 2025

Un United en reconstrucción, pero con ambición

El Manchester United no llega como el favorito que solía ser en Europa, pero sigue siendo un rival peligroso. Rúben Amorim apuesta por la paciencia y la confianza en su trabajo, pero sabe que el fútbol no siempre da margen para esperar.

¿Podrá su equipo demostrarlo en el Reale Arena o la Real Sociedad impondrá su condición de local? La respuesta se verá en el campo.