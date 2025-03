A pocas horas del debut de Noruega en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, Erling Haaland se convirtió en el centro de la polémica con una declaración que no cayó nada bien en Moldavia. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el goleador del Manchester City fue consultado sobre su conocimiento del equipo rival y su respuesta dejó a todos atónitos.

Con un semblante cansado y poco entusiasmo ante las preguntas de los periodistas, Haaland fue directo cuando le consultaron qué sabía de Moldavia. “Ni idea”, respondió sin rodeos, dejando helada a la sala de prensa. Su actitud desinteresada fue interpretada por la prensa moldava como un gesto de menosprecio hacia su selección, que hará su debut ante Noruega con la esperanza de dar la sorpresa.

First camp of the year, let’s go! 🇳🇴 pic.twitter.com/VKFxd33aGx

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 18, 2025