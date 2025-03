¿Qué dijo Hansi Flick en la previa al duelo frente al Osasuna? El técnico del Barcelona reconoció que su equipo no estuvo a la altura y evitó excusarse en las bajas o el arbitraje

El Barcelona sufrió un duro revés en su visita a El Sadar y Hansi Flick no tardó en asumir la responsabilidad. El entrenador alemán reconoció que el equipo no estuvo bien, especialmente en la primera mitad, y aunque evitó señalar al arbitraje o las numerosas ausencias por lesión, dejó en claro que no esperaba una actuación tan discreta de sus jugadores.

“Si queréis culpar a alguien, culparme a mí”

Lejos de buscar excusas, Flick dejó claro que la responsabilidad de la derrota recaía sobre él. “Tienes que aceptar estas derrotas. No hemos jugado bien. Si queréis culpar a alguien, culparme a mí”, sentenció el técnico azulgrana.

El entrenador destacó el desgaste que han acumulado sus futbolistas en las últimas semanas y la necesidad de rotaciones para evitar lesiones mayores. “Proteger a los jugadores es mi responsabilidad porque llevan muchos minutos. Pero no esperaba que jugáramos así”, afirmó.

Una primera mitad llena de errores

La falta de intensidad y precisión en la primera parte fue clave en la derrota del Barcelona. Flick no ocultó su descontento con el rendimiento del equipo en ese tramo del partido. “Cometimos muchos errores en la primera mitad”, reconoció.

A pesar de los ajustes en el descanso, el daño ya estaba hecho. “Hemos hecho cambios, pero si hay algún responsable, soy yo. Aun así, creo que estamos en el camino correcto y ahora tenemos dos días para recuperarnos”, agregó el alemán.

“Nos marcaron cuatro goles, es demasiado”

Más allá de los errores propios, Flick también valoró el buen partido de Osasuna, destacando su efectividad en las transiciones. “Ellos lo hicieron muy bien. Que nos marquen cuatro goles es demasiado”, lamentó.

El técnico insinuó que en el segundo gol del equipo navarro pudo haber una falta en el inicio de la jugada, aunque evitó profundizar en la polémica. “No estoy seguro del todo porque aún no lo he podido ver, pero es lo que he escuchado”, explicó.

Rotaciones necesarias y el cambio de Lewandowski

La alineación inicial del Barcelona estuvo condicionada por las múltiples bajas, algo que Flick no utilizó como excusa, pero sí como un factor a considerar. “Si ves nuestro equipo, no es fácil. Hay muchos jugadores lesionados, pero no es una excusa”, subrayó.

Uno de los cambios más llamativos fue la sustitución de Robert Lewandowski. Flick justificó su decisión argumentando que era una cuestión de gestión física. “También necesita descanso. Todos lo necesitan. Es fuerte, pero jugamos cada tres días y lo hacemos por su bien”, explicó.

Optimismo de cara a la Champions

Pese a la derrota, Flick mantiene la confianza en el equipo y ya piensa en la próxima cita europea. “Soy positivo. Tenemos que lograr nuestro primer triunfo en la Champions League”, aseguró, mostrando su deseo de dar vuelta la página cuanto antes.

Sobre las posibles polémicas arbitrales, como la falta sobre Koundé y el posible penalti a Lamine Yamal, Flick evitó entrar en discusiones. “Estoy sentado fuera y no tengo buena visión. Podría haber sido falta, pero es el árbitro quien decide, y también está el VAR”, concluyó.

La derrota en Pamplona deja muchas dudas en el Barcelona, pero Flick confía en que el equipo pueda reaccionar a tiempo. La próxima prueba será clave para medir la capacidad de respuesta de un conjunto que busca estabilidad en un momento complicado de la temporada.