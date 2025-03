¿Qué dijo Iñaki Pérez en la previa al duelo ante el Sevilla? El técnico franjirrojo destacó que el equipo está recuperado anímicamente y preparado para el desafío en Vallecas, pese a las bajas importantes

El Rayo Vallecano se enfrenta este sábado a un duelo clave ante el Sevilla en el Estadio de Vallecas, y su entrenador, Iñigo Pérez, se mostró optimista en la previa del encuentro. A pesar de las recientes derrotas ante Barcelona y Villarreal, el técnico aseguró que su equipo ha recuperado el ánimo y llega con ganas de revertir la situación. Además, valoró el potencial del conjunto andaluz y pidió máxima concentración para lograr el triunfo.

Un Sevilla en ascenso que exige la mejor versión del Rayo

Aunque el Sevilla llega a este partido en la undécima posición y con tres puntos menos que el Rayo, Iñigo Pérez advirtió que no se puede subestimar a un equipo de su talla. Según el técnico, la escuadra hispalense ha comenzado a mostrar una evolución positiva bajo el mando de Quique Sánchez Flores, y la exigencia que rodea al club lo hace un rival peligroso en cualquier circunstancia.

“Son equipos que, por su grandeza y la presión que manejan, atraviesan procesos complejos. Pero nosotros tenemos que centrarnos en dar nuestra mejor versión y buscar la excelencia para ganarles”, señaló el entrenador franjirrojo en la rueda de prensa previa al partido.

Un Rayo que se repone de las caídas

Las últimas dos jornadas fueron un golpe para el conjunto de Vallecas, que cayó 1-0 ante Barcelona y sufrió el mismo resultado contra Villarreal en casa. Sin embargo, Iñigo Pérez se encargó de transmitir tranquilidad y confianza en su plantel.

“En lo físico estamos en plenitud, y en lo anímico ya hemos pasado página. El equipo tiene muchas ganas de revertir la situación”, expresó.

El entrenador también destacó que, pese a las bajas que afectan al equipo, confía plenamente en los jugadores disponibles.

Bajas sensibles, pero confianza en la plantilla

El Rayo afrontará el encuentro sin algunas de sus piezas clave. Isi Palazón y Unai López no estarán por lesión, mientras que Jorge de Frutos se perderá el partido por sanción. Además, los delanteros Raúl de Tomás y Sergio Camello continúan sin estar disponibles.

“Son jugadores importantes, pero la plantilla es amplia y confío en los que entrarán. Estoy seguro de que rendirán al mismo nivel”, aseguró Pérez, quitándole dramatismo a las ausencias.

Rayo en zona europea, pero sin distracciones

El equipo madrileño ocupa actualmente la sexta posición, un puesto que le permitiría acceder a competiciones europeas la próxima temporada. No obstante, el técnico evitó hacer proyecciones a largo plazo y se enfocó únicamente en el presente.

“Estar en puestos europeos es un hecho, pero no significa nada si no mantenemos el nivel. No por hablar de Europa eres más ambicioso, ni por pensar en la permanencia eres pesimista. Hay que centrarse en lo que tenemos delante, y lo que tenemos es el Sevilla”, reflexionó.

El caso Etienne Eto’o: un talento en formación

Uno de los nombres que ha generado expectativas en el entorno del Rayo es el de Etienne Eto’o, delantero del filial que debutó en Primera División en la última jornada contra Villarreal. Con 21 goles en 23 partidos con el Rayo B, el joven atacante ha despertado ilusión entre la afición.

Sin embargo, Iñigo Pérez pidió cautela y paciencia con su progresión. “Es un chico con mucho talento, pero su camino en el primer equipo apenas empieza. No podemos trasladar su rendimiento en el filial a lo que hará en Primera, porque el contexto es completamente diferente”, explicó.

El técnico también señaló que el mayor desafío para el joven atacante será gestionar la presión. “El vestuario y la afición lo apoyan, pero esto también implica que tiene que procesar muchas emociones de golpe. Es un aprendizaje que llevará tiempo”, concluyó.

Un duelo con mucho en juego

El partido entre Rayo Vallecano y Sevilla promete ser clave para ambos equipos en la recta final de LaLiga. Mientras el conjunto franjirrojo busca consolidarse en la lucha por Europa, los andaluces intentarán seguir escalando posiciones. Con bajas sensibles pero confianza en la plantilla, Iñigo Pérez y sus dirigidos afrontarán el reto con la intención de volver a la senda del triunfo y mantener viva la ilusión en Vallecas.