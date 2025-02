¿Qué dijo Iñigo Pérez en la previa al enfrentamiento con el Barcelona? El entrenador del Rayo Vallecano confía en las opciones de su equipo para imponerse al conjunto azulgrana, aunque reconoce que el reto será de máxima exigencia

17/02/2025 · 10:04 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Rayo Vallecano afronta un desafío mayúsculo este lunes en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde se medirá ante un Barcelona necesitado de puntos para recuperar la cima de LaLiga EA Sports. Pese a la diferencia de plantillas y contextos, el técnico del conjunto franjirrojo, Iñigo Pérez, no se achica y lanza un mensaje ambicioso: “Podemos ganar”. No obstante, advierte que para ello su equipo deberá “rozar la perfección” y esperar que los azulgranas no ofrezcan su mejor versión.

Un Rayo confiado, pero consciente del reto

En la rueda de prensa previa al compromiso, Pérez aseguró que sus jugadores llegan “muy bien y con mucha ilusión” al encuentro. “Si sintiese que no podemos ganar, lo diría. Pero creo de verdad que tenemos opciones”, afirmó con determinación.

El entrenador de los vallecanos sabe que visitar Montjuïc es un reto de gran magnitud. “Si no es el estadio más difícil de LaLiga, es uno de los que más”, analizó, reconociendo que la diferencia de calidad entre ambas plantillas es notoria. “Si ambos equipos juegan a su mejor nivel, lo más probable es que ellos se impongan porque tienen un talento individual y colectivo superior”, agregó.

Para aspirar a un resultado positivo, Pérez subrayó la necesidad de llevar al límite el rendimiento del equipo. “Tenemos que buscar la excelencia y, al mismo tiempo, esperar que ellos no la rocen”, explicó. “Nuestra forma de competir también puede influir en que el Barcelona no juegue su mejor partido”.

El peligro azulgrana: Pedri, Raphinha y el factor Yamal

Durante su comparecencia, el entrenador del Rayo destacó algunos de los jugadores clave del Barcelona, haciendo énfasis en el gran momento de forma de Pedri y Raphinha. Además, dedicó palabras especiales a Lamine Yamal, una de las sensaciones de LaLiga. “Me encanta su mezcla de descaro y madurez”, afirmó Pérez. “Tiene esa frescura de un joven que no duda a la hora de intentar cosas, pero al mismo tiempo toma decisiones como un veterano”.

También valoró la influencia de Hansi Flick en el Barcelona. “Ha conseguido que un equipo con tanta calidad ofensiva también corra como el Rayo Vallecano”, señaló. “Es muy meritorio que alguien convenza a jugadores de tanto talento de que el esfuerzo físico te va a dar goles”.

Las claves para dar la sorpresa en Montjuïc

Más allá del planteamiento general, Pérez analizó algunos aspectos específicos que podrían marcar el partido. “Para ganar en Montjuïc probablemente tengamos que marcar más de un gol”, apuntó. También destacó la importancia de sortear la defensa adelantada del Barcelona y evitar caer en el fuera de juego. “Sabemos dónde podemos hacerles daño, pero ejecutarlo es muy difícil”, admitió.

En cuanto al esfuerzo físico, vaticinó un duelo de altísima exigencia. “A nivel físico, va a ser, si no el partido más exigente de la temporada, uno de los más”.

Bajas, altas y la apuesta por la cantera

El Rayo tendrá bajas sensibles para este encuentro. No podrá contar con el delantero Sergio Camello ni con el centrocampista Unai López, ambos lesionados. Además, Raúl de Tomás sigue en fase de recuperación y no estará disponible. Ante esta situación, Pérez anunció la inclusión del joven delantero Etienne Eto’o, procedente del filial, en la convocatoria.

Por su parte, el Barcelona recupera a Ronald Araújo, quien recibirá el alta médica a tiempo para el encuentro. Sin embargo, Hansi Flick no podrá contar con Ter Stegen, Christensen ni Marc Bernal, quienes continúan en la lista de lesionados, y tampoco con Fermín López, sancionado.

Un Rayo sin complejos en busca de la hazaña

El Rayo Vallecano se presenta en Montjuïc con la confianza de un equipo que acumula nueve partidos sin perder y que ocupa puestos europeos. Aunque el reto es enorme, Iñigo Pérez y sus jugadores están decididos a desafiar las probabilidades y a soñar con un golpe de autoridad en casa de uno de los gigantes de LaLiga. Para ello, necesitarán firmar un partido casi perfecto y esperar que el Barcelona no exhiba su mejor versión. “Intentaremos ver quién puede con quién”, concluyó el técnico con un guiño de optimismo.