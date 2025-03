¿Qué dijo Luis Freire en la previa ante Real Betis? El técnico luso Luis Freire y el mediocampista Tiago Silva confían en la capacidad de su equipo para sorprender en el Benito Villamarín.

06/03/2025 · 07:30 AM

El Vitória Guimarães se prepara para un choque clave en los octavos de final de la UEFA Conference League, y su entrenador, Luis Freire, ha dejado en claro que su equipo no llega a Sevilla con miedo, sino con la firme intención de competir de igual a igual contra el Real Betis. En la rueda de prensa previa al partido de ida, el técnico portugués recalcó la ambición de su equipo y destacó que ya han demostrado su nivel ante rivales de jerarquía en Portugal.

Sin miedo ante el reto europeo

El técnico del conjunto portugués fue directo al analizar el desafío que les espera en el Benito Villamarín. “No le tememos al Betis. Hemos jugado contra el Oporto y el Sporting en los últimos meses y les ganamos sin ser inferiores en el juego”, expresó Freire, confiado en las capacidades de su plantel.

El Vitória Guimarães avanzó a los octavos de final tras quedar segundo en su grupo, una muestra de su compromiso y ambición en la competición. “Hemos demostrado de lo que somos capaces en la Conference League, y ahora queremos dar otro paso adelante”, aseguró el estratega luso.

Un equipo con mentalidad ganadora

Freire insistió en que el Vitória no viajó a Sevilla de paseo, sino con el objetivo claro de obtener un resultado positivo. “Sabemos cómo juega nuestro rival, nos hemos preparado bien y tenemos la ambición de avanzar en la eliminatoria. La afición merece que lo dejemos todo en el campo”, afirmó.

El técnico luso también destacó la dificultad del desafío que tienen por delante, señalando que el Betis es un equipo con jugadores de renombre internacional y dirigido por un entrenador de gran trayectoria. “Pellegrini es un técnico con mucha experiencia y un equipo con calidad que domina la posesión y presiona bien. Lo respetamos, pero confiamos en lo que podemos hacer”, afirmó.

Un duelo con historia para el Vitória

El conjunto de Guimarães no acostumbra a llegar tan lejos en competiciones europeas. De hecho, su mejor actuación en el continente fue en la Copa de la UEFA 1986/87, cuando alcanzaron los cuartos de final. Ahora, esta eliminatoria representa una oportunidad histórica para el club.

“Es un reto difícil, pero también una gran oportunidad para que el Vitória Guimarães sea más reconocido y respetado en Europa. Ese es nuestro objetivo a partir de mañana”, sentenció Freire.

Tiago Silva: “No somos víctimas, venimos a competir”

El mediocampista Tiago Silva, quien acompañó al entrenador en la conferencia de prensa, fue igual de enfático al referirse al partido. “Cuando representamos al Vitória no tiene sentido pensar en otra cosa que no sea ganar. No somos víctimas, ni un equipo débil. Hemos jugado contra los mejores de Portugal y hemos estado a la altura”, aseguró el centrocampista de 31 años.

Además, Silva recordó que el Vitória llega con una racha imbatida de 12 partidos en Europa, por lo que espera que el Betis no los subestime. “Que no nos vean como un equipo menor. No hemos perdido en esta competición y queremos seguir así”, advirtió.

El jugador luso también resaltó el compromiso del equipo con su hinchada, que los acompañará en Sevilla. “No hemos venido aquí solo a participar, sino a darlo todo por nuestra gente, por los que han viajado desde Guimarães para apoyarnos”, concluyó.

💬 Tiago Silva: “O objetivo é levar a decisão da eliminatória para a nossa casa”#EspíritoDeVitória • #UECL • #RBBVSC pic.twitter.com/hS6gaePqy1 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) March 5, 2025

Un Vitória Guimarães decidido a dar pelea

El conjunto portugués sabe que enfrentará a un Betis favorito en la serie, pero tanto su entrenador como sus jugadores están decididos a no ponérselo fácil al equipo de Pellegrini. Con confianza en su trabajo, el Vitória Guimarães buscará dar la sorpresa en el Benito Villamarín y seguir escribiendo su historia en Europa.