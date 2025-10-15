Un clásico sudamericano en busca de la gloria

La Selección Argentina Sub 20 se prepara para una prueba de fuego en el Mundial de Chile 2025. Luego de eliminar a México en cuartos de final, los dirigidos por Diego Placente enfrentarán a Colombia, un rival al que conocen bien y que históricamente ha sido un desafío complejo en la categoría juvenil. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, con una expectativa que crece a medida que se acerca el pitazo inicial.

El duelo no solo define un pasaje a la final, sino que reedita una rivalidad reciente. En el último Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela, ambos equipos se cruzaron en dos ocasiones: un empate 1-1 en la fase de grupos y una victoria albiceleste por 1-0 en el Hexagonal final. Aquella mínima diferencia marcó el rumbo de ambos conjuntos y encendió una competencia deportiva que hoy tendrá su revancha.

Placente analizó al rival y confirmó ausencias clave

En conferencia de prensa previa al partido, Diego Placente destacó el poderío físico y la solidez del conjunto colombiano, al tiempo que reconoció la dificultad que supuso enfrentarlos en el certamen continental.

“Colombia tiene delanteros muy potentes y un estilo de juego que exige concentración durante los 90 minutos. Ya lo vivimos en el Sudamericano: nos costaron ambos partidos. Nuestra idea será atacarlos sin descuidar su contragolpe”, señaló el técnico argentino.

El entrenador también se refirió a la ausencia de Maher Carrizo, goleador del equipo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. “Maher es clave por lo que aporta en el juego, pero confío en todos. Veremos si lo reemplazamos con un delantero o con un mediocampista más. Todos están en condiciones de rendir”, explicó Placente, dejando abierta la posibilidad de un ajuste táctico.

Además, Argentina no podrá contar con Valente Pierani, defensor de Estudiantes de La Plata, quien se recupera de un esguince de rodilla. Su lugar lo ocupará Juan Manuel Villalba, mientras que Mateo Silvetti ingresará en la ofensiva para reemplazar a Carrizo.

El historial entre Argentina y Colombia Sub 20

El choque entre Argentina y Colombia Sub 20 tiene historia y paridad. Será el 32° enfrentamiento oficial entre ambos seleccionados y el tercero en una Copa del Mundo de la categoría.

El primer antecedente mundialista se remonta a 2003, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando Colombia venció 2-1 y logró el tercer puesto, su mejor actuación histórica. Dos años después, en el Mundial de Países Bajos 2005, Argentina se impuso 2-1 en un recordado duelo que tuvo goles de Lionel Messi y Julio Barroso, encaminando al equipo hacia el título.

Esa edición quedó grabada en la memoria: mientras la Argentina de Messi, Zabaleta, Biglia y Gago levantaba la copa, la Colombia de Falcao, Guarín, Aguilar y Ospina consolidaba una generación que luego sería pilar en la selección mayor.

Lo que está en juego en Santiago

El duelo del miércoles será mucho más que una semifinal. Para Argentina, representa la posibilidad de volver a disputar una final después de 18 años, consolidando el trabajo de Placente y el crecimiento de una camada que combina talento con disciplina. Para Colombia, es la oportunidad de revancha ante un rival histórico y de meterse por primera vez en una final desde 2003.

La cita es a las 20:00 (hora argentina), 18:00 (hora de Colombia), en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El ganador se clasificará a la gran final del Mundial Sub 20, que se disputará el 19 de octubre, también en la capital chilena.

Con el recuerdo de grandes duelos pasados y el sueño de una nueva consagración, Argentina y Colombia prometen un partido vibrante, cargado de historia, talento y emoción juvenil.