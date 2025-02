Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol, como la vida, está lleno de caminos que se cruzan, historias que se entrelazan y jugadores que, a lo largo de los años, han defendido con pasión los colores del Atlético de Madrid y el Celta de Vigo. A continuación, repasamos algunas de las figuras más destacadas que dejaron su impronta en ambos clubes.

José Mesa

Mesa fue uno de los primeros futbolistas en escribir su nombre en el libro de historias compartidas. Jugó para el Athletic de Madrid y el Atlético Aviación entre 1934 y 1945. Posteriormente, se unió al Celta de Vigo, donde compitió hasta 1949, dejando una marca significativa en ambos equipos.

Roberto Rodríguez ‘Rodri’

Rodri pasó gran parte de su carrera en el Atlético de Madrid, desde 1962 hasta 1975, salvo una breve etapa en el Pontevedra. En la temporada 1974-1975, vistió la camiseta del Celta de Vigo, ganándose el respeto de la afición celeste.

Julio Prieto

Prieto vivió tres etapas distintas con los rojiblancos: 1978-1982, 1982-1987 y 1990-1992. En medio de estas experiencias, defendió los colores del Celta entre 1987 y 1990, siendo un jugador versátil y comprometido.

Eusebio Sacristán

Aunque su paso por el Atlético fue breve (1987-1988), su estancia en el Celta (1995-1997) dejó un grato recuerdo. Su inteligencia táctica lo convirtió en un jugador valioso para ambos conjuntos.

Sebastián Losada

Losada tuvo un papel destacado en el Atlético entre 1991 y 1992 y posteriormente fue parte del Celta entre 1993 y 1995, demostrando su calidad goleadora en ambas etapas.

Baltazar

El delantero brasileño aterrizó en España para jugar en el Celta entre 1985 y 1988. Posteriormente, se unió al Atlético, donde brilló entre 1988 y 1991, conquistando el Trofeo Pichichi en 1989.

Jorge Otero

Tras destacar en el Celta entre 1987 y 1994, Otero recaló en el Atlético de Madrid entre 2001 y 2003, donde su compromiso y entrega fueron claves para el equipo.

Lyuboslav Penev

El búlgaro fue pieza fundamental en el Atlético campeón de 1995-1996. En 1998, vivió una temporada en el Celta, donde aportó su experiencia y olfato goleador.

Esteban Suárez

El guardameta defendió la portería del Atlético en la temporada 2002-2003, para luego pasar al Celta entre 2005 y 2008, consolidándose como un arquero seguro y fiable.

Jorge Larena

El mediocampista canario jugó en el Atlético de 2002 a 2005, y luego se unió al Celta, donde permaneció hasta 2011, siendo un jugador clave en la medular.

Peter Luccin

El centrocampista francés llegó a España para jugar en el Celta (2001-2004) y después pasó al Atlético (2004-2008), donde se consolidó como un jugador de gran despliegue físico.

Juan Velasco

Velasco militó en el Celta desde 1999 hasta 2004, año en el que fichó por el Atlético, donde estuvo hasta 2006.

