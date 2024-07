¿Qué jugadores de Ecuador juegan en Europa? Conocé donde se destacan en el viejo continente.

Haremos un repaso de los jugadores que se encuentran en el exterior.

Moisés Caicedo, historia de la Premier League

El joven centrocampista ecuatoriano ha sido la gran apuesta del Chelsea esta temporada para volver a competir por la Premier League. El jugador de Santo Domingo, formado en la cantera de Independiente del Valle, ha caído de pie en el fútbol inglés y, tras una grandísima temporada en el Brighton & Hove Albion, llega a Londres para seguir demostrando su calidad y su despliegue físico.

Pervis Estupiñán, jugador revelación en Europa.

El jugador, formado en la cantera de Liga de Quito (Ecuador) comenzó muy joven su estancia en nuestro país dentro de la disciplina de Granada y Almería, pero comenzó a destacar durante su cesión con el R.C.D. Mallorca en Segunda División, que le valió el salto a Primera con el C.A. Osasuna.

Concluida su vinculación con el Watford, dueño de sus derechos, en 2020 firmó con el Villarreal, donde terminó de asentar en el fútbol español y europeo. No en vano, tras el mencionado Antonio Valencia, se convirtió en el segundo jugador de Ecuador en ganar la Europa League y en alcanzar las semifinales de la Champions League.

Tras su paso por Castellón se convirtió en jugador del Brighton & Hove Albion. Allí se ha convertido en un jugador indispensable, formando parte de nuestro equipo revelación de la Premier League, y siendo activamente uno de los artífices de que el Brighton pueda pelear por grandes cosas en la que probablemente sea la liga más exigente del mundo.

Piero Hincapié, uno de los talentos defensivos en Alemania

Este joven zaguero también se formó en las categorías inferiores de Independiente del Valle, aunque dejó con 19 años el fútbol ecuatoriano para viajar a Argentina. Su paso por Talleres fue de lo más exitoso y en tan solo un año liderando la zaga del club argentino, el Bayer Leverkusen se fijó en él.

En su primer año en el club alemán se asentó como el mariscal de la defensa bávara, gracias a su polivalencia, y es titular indiscutible. Candidato a ser el mejor defensa de la historia de su país, muchos grandes de Europa ya se han fijado en él, siendo protagonista este último verano de algunos rumores que lo han posicionado tanto en la Premier League, como en la Serie A.

William Pacho, dispuesto a triunfar en Alemania

Al igual que su compañero en la zaga de Ecuador, William Pacho ha elegido Alemania como destino para triunfar en Europa. Nacido en Quinindé y formado en Huracán e Independiente del Valle, ha llegado al Eintracht Frankfurt tras un exitoso paso por la liga de Bélgica, en las filas del Royal Antwerp.

Pacho llega a Alemania para asentarse en la zaga del Eintracht, uno de los equipos fuertes de la Bundesliga. El central zurdo destaca por su altura, potencia y juego posicional y hasta el momento, es del agrado de Dino Toppmöller, pues se ha hecho con la titularidad desde el inicio de temporada.

Jeremy Sarmiento sigue buscando su hueco en Inglaterra

El jugador hispano-ecuatoriano del Brighton, se ha formado en Inglaterra, concretamente en el Charlton Athletic, aunque en el año 2021 fichó por la cantera del Brighton & Hove Albion. Su debut profesional en el fútbol inglés lo hizo la temporada pasada, sustituyendo al lesionado Alexis Mac Allister en la Copa de la Liga. Eso sí, en Premier League no pudo disfrutar de continuidad alguna, pues apenas jugaba los minutos residuales de partidos en los que su equipo ganaba cómodamente.

Al no contar en los planes de De Zerbi, Sarmiento ha optado por salir cedido al West Brom, donde buscará su hueco en el once titular para ganar minutos y experiencia de cara a, por qué no, asentarse en la máxima categoría del fútbol inglés.

Otros futbolistas ecuatorianos en Europa:

