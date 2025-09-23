¿Qué jugadores pasaron por Levante y Real Madrid? De Keylor Navas a Roberto Soldado, pasando por Borja Mayoral y Predrag Mijatović: los cracks que defendieron tanto al Real Madrid como al Levante.

El Real Madrid visita este martes al Levante en el estadio Ciutat de València, un escenario que históricamente le resulta incómodo al conjunto blanco. El partido, que se jugará desde las 21:30 horas en España (15:30 ET, 13:30 en México), representa una prueba de carácter para los dirigidos por Xabi Alonso, que buscan mantener la portería imbatida y prolongar su racha de victorias.

Más allá de lo que ocurra en el césped, este duelo guarda un vínculo especial entre ambos equipos: 16 futbolistas han vestido las dos camisetas a lo largo de la historia, dejando huella en uno u otro club.

Entre los nombres más destacados aparece Keylor Navas, héroe de tres Champions League con el Real Madrid, pero que antes brilló en el Levante con atajadas memorables entre 2011 y 2013. También figura Predrag Mijatović, recordado por marcar el gol de la Séptima del Madrid en 1998, que años más tarde pasó por el equipo granota.

La lista también incluye a delanteros de peso como Roberto Soldado, formado en la cantera blanca y referente en la delantera levantinista en su regreso a España, y Borja Mayoral, que tuvo minutos en el Real Madrid antes de firmar dos temporadas sobresalientes en Valencia con 13 goles y 4 asistencias.

Otros futbolistas que pasaron por ambas instituciones son Pedro León, Alberto Rivera, Carlos Aranda, Valdo, Sávio y David Aganzo, cada uno con etapas más o menos recordadas en sus carreras.

En el fútbol femenino también se han dado estos cruces: Alba Redondo, goleadora histórica del Levante, defendió más tarde al Real Madrid, al igual que María Méndez y Antônia, todas protagonistas en los últimos campeonatos de la Liga F.

Algunos de los jugadores que vistieron ambas camisetas:

Keylor Navas (Levante 2011-2013, Real Madrid 2014-2019)

(Levante 2011-2013, Real Madrid 2014-2019) Predrag Mijatović (Real Madrid 1996-1998, Levante 2002)

(Real Madrid 1996-1998, Levante 2002) Roberto Soldado (Real Madrid 2005-2007, Levante 2021-2022)

(Real Madrid 2005-2007, Levante 2021-2022) Borja Mayoral (Real Madrid 2014-2020, Levante 2018-2019)

(Real Madrid 2014-2020, Levante 2018-2019) Pedro León (Levante 2007, Real Madrid 2010)

(Levante 2007, Real Madrid 2010) Alba Redondo (Levante 2022-2023, Real Madrid 2024-2025)

Este martes, el Ciutat de València volverá a ser testigo de un choque vibrante. Pero mientras la pelota ruede, quedará claro que la historia también se escribe con los futbolistas que compartieron vestuario en dos equipos tan distintos y, al mismo tiempo, tan conectados por nombres inolvidables.