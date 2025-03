La Selección Argentina se alista para una doble jornada crucial en las Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Uruguay y Brasil, dos rivales directos en la lucha por la clasificación al Mundial 2026. Con la posibilidad de acercarse al objetivo, Lionel Scaloni definió la lista de convocados y dejó afuera a varios jugadores que habían sido preseleccionados.

Entre los futbolistas que no fueron llamados destacan Alejandro Garnacho, Giovani Lo Celso, Francisco Ortega y Claudio Echeverri. La ausencia más llamativa es la del delantero del Manchester United, aunque en cada caso hubo razones específicas que llevaron al DT a tomar esta decisión antes de los compromisos del 21 y 26 de marzo.

En el caso de Francisco Ortega, el cuerpo técnico optó por la polifuncionalidad de Facundo Medina, quien puede desempeñarse en distintas posiciones defensivas. Claudio Echeverri, quien se destacó en el Sudamericano Sub-20, fue dejado fuera con la intención de priorizar su desarrollo a futuro en lugar de apresurar su integración en partidos de esta magnitud.

Giovani Lo Celso quedó descartado debido a una lesión que arrastra desde hace varias semanas, mientras que la situación de Alejandro Garnacho es más compleja. El delantero no ha convertido goles en lo que va del año y solo suma cuatro asistencias en 17 partidos con el Manchester United. Además de su rendimiento, ha sido objeto de críticas por parte de los hinchas y exjugadores del club, lo que afectó su confianza.

Ante este panorama, Scaloni decidió darle un “descanso” al atacante, apostando por jugadores con mejor presente como Benjamín Domínguez y Giuliano Simeone. Otro que tampoco estará disponible es Santiago Castro, recientemente transferido al Bologna.

En las últimas horas, se confirmó que Paulo Dybala también quedó desafectado de la convocatoria y no viajará al país para la doble fecha. La Joya ingresó en el segundo tiempo en la victoria 1-0 de Roma sobre Cagliari, pero solo pudo jugar 10 minutos antes de salir lesionado.

El delantero sintió una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo, lo que lo deja fuera de la Selección por una lesión muscular. Aún no está definido si Scaloni llamará a otro futbolista en su reemplazo, ya que los plazos para recibir la habilitación de los clubes son ajustados.

🚨❌ BREAKING: Leo Messi won’t be part of Argentina squad for the upcoming games due to discomfort. pic.twitter.com/5sGSqYcVAX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025